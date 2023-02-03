Ian《再見寧靜海》歌名變拼音　黃偉文：搵我填詞係包埋改英文名

填詞人黃偉文（Wyman）今日（3/2）在IG貼出Billboard最新一期「Hong Kong Songs」排行榜頭四位的截圖，第一位是MC張天賦的《The One For You》（《世一》），第二位是MC的《A Gentleman’s Guide to Old-fashioned Dating》(《老派約會之必要》)，第三位是Dear Jane的《What Happened》（《到底發生過什麼事》），而第四位陳卓賢（Ian）的《再見寧靜海》卻用上普通話拼音《Zai Jian Ning Jing Hai》，四首歌同樣由Wyman填詞，卻為何會有這樣的分別？



第四位Ian的《再見寧靜海》卻用上普通話拼音《Zai Jian Ning Jing Hai》。（IG圖片）

原來Ian所屬的唱片公司沒有用到Wyman的「售後服務」，Wyman在帖文中提到有提供為歌曲改英文名的服務：「好多唱片公司都可能唔知道有呢個選項：搵黃偉文填詞，係包埋『改英文名』嘅。因為近年市面上多咗幾個需要有『廣東歌 English Title』輸入嘅平台，例如Apple Music，Billboard…所以都會要求唱片公司出歌嘅時候，提供埋英文名。雖然呢啲英文名市民大眾其實可能都未必留意到接觸到，但我哋呢啲對作品每個細節都有要求嘅人，就會覺得如果個歌名純粹變成一堆拼音，始終好似唔夠藝術又或者唔夠用心咁，所以如果唱片公司打嚟叫我改埋個英文名，我係一定冇托手踭嘅。事實上，作為一個鍾意文字嘅人，我甚至覺得幾好玩𠻹，所以久而久之，一啲比較多溝通嘅唱片公司同事，例如係華納同寰亞嘅A&R，到時到候就會打俾我吹吓水，視一齊改英文名為一個有趣嘅智力遊戲兼聯誼活動。」

Wyman指如果《再見寧靜海》是由他改名，將會會改成《Vale, Mare Tranquillitatis》。

截圖中頭三首歌曲的英文名，都是由Wyman以及唱片公司同事共同概思。他續指如果《再見寧靜海》是由他改名，將會會改成《Vale, Mare Tranquillitatis》（即Farewell, Sea of Tranquility的拉丁文）：「所以大家睇到呢張圖入面嘅四個英文名，頭三個其實都係我有份改嘅（亦都因為我哋以為應該冇乜人會注意到，所以改嘅時候都會為所欲為，順便自娛，例如《世一》點解叫The One for You 呢，除咗因為首歌入面成日唱for you 之外，Robin Chi（華納A&R同事）同我都想首歌簡寫叫 T.O.F.U.，係咪好無聊呢？哈哈哈！咁《老派約會之必要》叫 A Gentleman’s Guide to Old-fashioned Dating 都算有花過心機吖。）言歸正傳，如果俾我改，《寧靜海》我會叫做「Vale , Mare Tranquillitatis 」（即係『Farewell, Sea of Tranquility』嘅拉丁原名，如果熟拉丁文嘅朋友發現有錯，歡迎指正。）但公道講句，唱片公司要兼顧嘅工作都好多，亦都唔知我有提供呢個服務，所以趁今日一次過提醒返，我其實係有呢個免費嘅 after-sale service嘅，歡迎幫襯，隨時候命。」

Wyman表示這是溫柔而善意的提醒。（IG圖片）

最後，Wyman亦表示這是溫柔而善意的提醒：「希望唔好傳傳吓或者被其他媒體報道咗出嚟變成『Wyman暗寸唱片公司求X其』，哈哈哈，我真係唔該晒大家。（順便分享多幾個：給缺席的人唱首歌 Song for the Absentees，銀河修理員 Galactic Repairman，豐乳肥臀 Big Boobs Bubble Butts（BBBB），唔敢話自己英文好但好在夠努力同肯花時間，邊一個發明了Pinyin」。

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