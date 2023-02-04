流行都市｜女主持疑走光露神秘三角畫面瘋傳　網民猜測係呢位女神

無綫資訊節目《流行都市》可以說是長壽節目《都市閒情》的進階版，內容覆蓋多個生活範疇，非常豐富，稱得上是包羅萬有，還有一班靚女主持坐陣，不少更是女神級，故該節目深受網民歡迎。節目中的女主持多以短裙出鏡，在鏡頭前不時展現出優雅坐姿，然而近日多個社交平台卻瘋傳疑似「走光」畫面，一位女神級主持疑在失守，穿短裙翹腳坐時驚現疑似神秘三角位，隨即引起網民熱討。

《流行都市》女主持 (左一) 疑似走光畫面被瘋傳。(網上截圖)

有指該幕片段來自2022年4月21日播出的一集，翻查該集節目內容，當日有份出鏡的女主持有3位，包括姚嘉妮以及黃嘉雯，她們均全程戴上口罩。而從樣貌以及衣著服飾打扮來看，網上瘋傳畫面中疑似走光的女主持應是姚嘉妮。她當日在節目中訪問營養師時所坐的位置，亦與出事照片中所坐的位置一樣。今年便踏入45歲的姚嘉妮入行多年以來一直keep得好好，早已成為人妻的她，無論樣貌身材都不輸比她年輕的一眾女主持，是圈中的凍齡女神。不過亦有網民認為以她多年的幕前經驗，估計不會如此不小心失守走光，指她在短裙內應是穿了打底褲。

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前《都市閒情》女主持：宋芝齡、姚嘉妮、劉彩玉、彭慧中、張美妮

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《流行都市》新加入女主持：陳詩欣、黃嘉雯、蔡嘉欣、謝芷倫、林秀怡、林凱恩、朱智賢

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星級教練：陳婉衡、曾淑雅、廖慧儀、簡思恩、杜穎珊

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