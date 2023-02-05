李楓腦水瘤後記憶力變差仍恨演戲　貪靚脫墨：冇咗隻烏蠅喺個嘴度

原名李惠歡的李楓，最為人熟知的形象就是銀幕上演活尖酸刻薄的惡岳母角色，「嘴角大粒墨」更成為她的標記。在老人院，最大娛樂是睇電視，李楓間中亦會在電視上看到自己的作品，「好多短劇長劇都睇到，咦，呢個惡妹有粒墨喎，嗰個咪自己嚟囉，哈哈哈。後期脫咗（粒墨），有次醫生問我想唔想脫，唔貴又好快，卡擦，咁就冇咗隻烏蠅喺個嘴度，哈哈。」李楓摸摸右邊嘴角，回味一番。



李楓貪靚脫咗粒招牌墨。（陳順禎攝）

相貌有點惡，但其實好感性。李楓自小便喜歡詩詞歌賦，中學寫一篇回顧五年中學生活的苦與樂，她都能夠邊寫邊流淚。1975年，李楓毅然放棄銀行的安穩工作，投考TVB第5期藝員訓練班，加入娛樂圈後拍電影、參與舞台劇，又先後在無綫、亞視及香港電視拍劇。

但眾所周知，演員多是「貼錢打工」，表面風光，問李楓可會後悔入行？她斬釘截鐵地說：「一定唔會，因為我唔鍾意太刻板，數錢都慢過人。以前銀行做秘書對住啲鬼佬，鍾意就Teresa（李楓英文名）『I love you』，畀支香水你，唔鍾意就巴巴巴。我入演藝圈係好自然嘅一條路，讀夜校已經參演舞台劇，雖然搵朝唔得晚，但真係我嘅興趣，可以演繹唔同人生，如果演番同自己相近角色，就更加係真情流露，我已經好滿足嘞，唔收錢都得嗰隻。」

舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》可說是李楓代表作品。（網上圖片）

從影近半個世紀，李楓都有很多滿意作品，當中包括1995年電影《海根》，戲中她飾演劉青雲的媽媽。當年李楓42歲，真實年齡僅大劉青雲11年，但她表示不介意：「雖然我唔係大佢好多，但我做到呀，大家睇都覺得我哋似母子。」她讚青雲沒有架子，而且好玩得，她續說：「佢好鍾意玩我，坐喺船邊就話想推我落海，哈哈，好彩我游水係攞金牌。我好鍾意呢部戲，有機會大家都睇吓。」

2007年，李楓公演舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》扮演粵劇名伶鄧碧雲，大受歡迎，連白雪仙都親臨欣賞，李楓自豪地說：「《鄧碧雲》可以話係代表作，多謝杜Sir（杜國威）唔知點解搵我？佢見完我之後，好快寫咗個劇本畀我睇，最初演出係喺沙田一間石屋（王屋），但爆曬（坐位），記得首場狂風暴雨，之後場場爆好感恩，啲觀眾同我有共鳴，一齊笑、一齊喊，我都畢生難忘，多謝杜Sir，有機會見面都同我say hello啦，都好耐冇見。」

畀個Like王維基

演出超過60場，但做舞台劇收入有限，李楓稱「真係夠兩餐食，純粹滿足表演慾」。相對來說，當年未獲政府發免費電視牌照的香港電視，李楓大讚王維基是絕頂好老闆，她說：「喺嗰度人工最好，王維基好照顧員工，我係好欣賞！剩係食飯咁簡單，都講明要三餸一湯，佢真真正正嚟監督，唔夠餸就即刻加，呢個我畀個like你！多謝王生關照過我兩三年，唔算豐衣足食，但不愁衣食，佢係好好嘅一個人物。」

而《惡毒老人同盟》亦是她首部擔正做主角的劇集，令一班老戲骨過足戲癮。「同成班老鬼郭鋒、元華、波姐（馮素波），好懷念佢哋，跟住有飯局，大魚大肉唔使一百蚊埋單，但區住已。」不過，李楓最掛念的「老友記」是相識多年的好友邵音音，她說：「我哋好好朋友，佢係一個人好豪爽、大情大聖同心胸廣闊嘅人。每次去佢屋企一定係大魚大肉，打吓牌、呼吸吓（抽煙）純粹娛樂，但我哋好似失去咗聯絡，如果音音姐依家見到我，就同我聯絡一下啦（合十雙手），祝你身體健康，哈哈哈。」

李楓與邵音音曾是好好朋友，大讚對方為人爽朗。（網上圖片）

李楓的牀頭櫃上有一本ViuTV的《冰上花火》劇本，當中「貴婆婆」角色用螢光筆間住，但仍未落實。她承認生腦水瘤做過開腦手術後，記憶力大不如前，「記憶力係差咗，始終揭開個頭剪咗啲神經線又再駁番。之前又曾經跌親腳同扭傷腰，有一段時間行路跛吓跛吓，托賴仲久延殘存，唔好話獻世，但都希望用少少餘生做番啲有用嘅嘢。」她表示仍很想演戲：「我會幻想代入每個角色，而每個角色都係真情流露，唔係呃人，係呃自己。我仲有戲癮架，隨時可以玩，但唔會太過刻意，隨緣就最正。」

李楓的牀頭櫃上有一本ViuTV的《冰上花火》劇本，當中「貴婆婆」角色用螢光筆間住。（陳順禎攝）

李楓仲有戲癮。（陳順禎攝）