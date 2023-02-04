聲生不息｜兩大「金曲歌后」鬥歌？　傳首發歌手有七位下星期錄影

去年TVB與芒果TV合作推出的音樂節目《聲生不息》大受歡迎，有見及此節目組就官宣將會推出《聲生不息.寶島季》。隨後網上不斷流傳參賽歌手陣容名單，但近日傳出的名單卻令不少網友深信不已，皆因為有網友在街頭遇見疑是節目組的調查訪問，疑透露了首發歌手名單，在微博引起逾1億閱讀量。

疑透露了歌手名單陣容。（微博圖片）

據網上流傳疑是節目錄製內容可見，有工作人員在湖南長沙街頭舉着印有多位歌手的照片，隨機在街頭上找人做街訪，詢問他們比較愛那一位歌手。從名單上可見當中有不少是唱將級別，有張信哲、那英、楊宗緯、張韶涵、魏如萱、張傑、華晨宇，他們七位頭像是在第一排位置，有傳他們是常駐歌手。而在第二排位置的歌手包括有馬嘉祺、艾怡良、陳粒、夏日入侵企劃、懷特、陳卓璇、陳立農，傳出他們只是飛行嘉賓而已。

張信哲﹑那英﹑魏如萱在名單中。（張信哲微博圖片﹑那英微博圖片﹑魏如萱微博圖片）

艾怡良﹑陳立農﹑馬嘉棋是飛行嘉賓？（艾怡良微博圖片﹑陳立農微博圖片﹑馬嘉棋微博圖片）

而節目組除了在湖南長沙街頭進行街訪之外，更被發現在台灣街頭以同樣方式進行街訪。在調查過程中，可見華晨宇的票數相當之多，他似乎在台灣吃得開受歡迎。正正因為同一紙板在內地、台灣街頭進行街訪，再加上該節目是《寶島季》，早前傳出會與台灣的東森電視台合作，所以有見及此網友們都深信最終確定的首發歌手名單就是以上七位歌手。

華晨宇在台灣好受歡迎。（微博圖片）

除了疑透露嘉賓陣容之外，連第一期節目的歌單亦隨之曝光，各歌手均選唱自己的經典之作，就好像張信哲《過火》、那英《白天不懂夜的黑》、魏如萱《你啊你啊》等，更傳節目將在8日進行首次錄影，而節目還未播出已經引起不少話題，到底名單真假與否，我們就拭目以待。