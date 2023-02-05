何家勁爆當年做演員人工極低　淡出娛圈投資三千萬開廠身家逾億

現年63歲的何家勁近年已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展，專心打理健康食品生意。活躍於社交平台的何家勁不時分享近況，又開Live同網民互動，十分親民。日前有網民問到何家勁當年做演員時的人工，他就坦言：「在香港電視台當演員，那一份月薪，非常低。」



何家勁坦言當年做演員時人工非常低。（影片截圖）

何家勁在1981年報讀最後一屆麗的電視藝員訓練班，之後正式展開演員生涯，他直言當年人工非常低：「因為我們都是一年簽150個小時的工作，每一個電視劇，譬如說你拍一個電視劇，一集哪怕你出鏡一個鏡頭、兩個鏡頭，都會當你一個小時，現在怎麼樣我不知道啦。你一年裏面拍了150個小時的東西了，150個小時之後那些就另外補償給你，要不然你每個月拿五千就五千，拿七千就七千，八千就八千，當演員這個錢真的一把眼淚一把鼻涕啊。」

何家勁當年憑劇集《包青天》中展昭一角紅遍全亞洲，他更被譽為歷代「最靚仔的展昭」，成功迷倒不少粉絲！（影片截圖）

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2011年何家勁投資3000萬港元與好友一起創辦以五穀綠色生態的食品生產基地「勁家莊」，之後就定居內地，專心經營健康食品生意，經過多年來的打拚，產品銷售理想，生意亦已上軌道，外界估計他已身家過億！據知「勁家莊」佔地5.4萬平方米（約58.1萬平方呎），周圍有山有水，風景宜人，何家勁在發展食品業的同時，還將工廠打造成旅遊景點，不但榮獲「廣東省工業旅遊示範基地」稱號，更被評為「國家AAA級旅遊景區」，到訪參觀的遊客絡繹不絕！