鄧兆尊爆已婚男星偷食艷星斷正搵佢頂包　網民猜最大嫌疑係呢位

鄧兆尊向來大膽敢言，已不只一次突然大爆料。近日，他為前港台DJ貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube Channel「田豪祖3寶」直播節目中擔任嘉賓，大談娛樂圈中搲撈及女星主動埋身事件。當鄧兆尊被問到可有被女藝人「擺上枱」，在約他食飯時Call記者到場採訪？鄧兆尊即大爆自己曾為某已婚男藝人偷食性感女星「頂包」。

鄧兆尊亮相「田豪祖3寶」YouTube，大爆娛樂圈內幕。（YouTube：田豪祖3寶channel）

鄧兆尊憶述當年事發經過表示，當日該名已婚男藝人相約了一名性感女星到西沙茶座密會，豈料竟然有狗仔隊出現，該名男藝人怕偷食事件曝光，便向鄧兆尊求救。鄧兆尊說：「有個女明星好性感嘅，咁佢就同個男明星去偷食就斷正，搵我去頂包，叫我幫吓手頂，我頂過一次。」對於竟然肯食死貓，他說：「冇所謂啦，我去咗嗰度同個女星走咗，之後佢個幾鐘後先自己走，就避開呢單嘢。」他這次是仗義出手幫忙，又自言對該名女艷星沒有興趣。雖然鄧兆尊未有開名說是那位女艷星，但有不少網民就猜測是葉玉卿、李華月或葉子楣其中一人。

+ 6

鄧兆尊又承認以往確曾有不少女星主動向他埋身，又自爆曾被「Ｍ字胸」女星撩他的經歷表示：「個女星著住個肚兜，入面真空嘅，一路dun吓dun吓咁，叫我幫佢綁條帶，我話走開啦！好奇怪囉，喺架24座上面，後面又有個服裝阿姐唔叫，叫我幫你？！（佢想奔向你？定想你幫手搵工作機會？）傻嘅，奔向我已經成功咗喇嘛！」