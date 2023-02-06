給十九歲的我｜李慧詩發文炮轟引爭議　完整片段原來6年前已有？

紀錄片《給十九歲的我》公映惹來爭議，除了片中兩位女學生發文，對紀錄片「被公映」表達不滿外，被稱為「牛下女車神」李慧詩亦發文強調自己是「被通知」成為紀錄片的一部份，直言當年受訪時沒有被告知有關片段會被放到紀錄片中公映。她在Facebook的文章，首句就寫道「氣在心頭。不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。」



李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

日前紀錄片《給十九歲的我》的導演張婉婷表示因為紀錄片爭議過多而決定下架，不過「牛下女車神」李慧詩受訪的有關片段，原來一直存在「英華女學校」官方YouTube頻道中。

紀錄片《給十九歲的我》中「牛下女車神」李慧詩受訪的有關片段，自6年前就已存在於「英華女學校」官方YouTube頻道。（YouTube截圖）

片頭以馬燕茹於日本亞錦賽中比賽的畫面開始，配以她的說話做旁白：「想自己成績好啲，堅強啲。細個好似仲堅強啲，堅強過而家，辛苦程度可以頂得高啲，跟住啲教練話我冇咁堅強。近排都開始出返嚟，啲教練都有話見返以前嗰個feel。」之後有一連串比賽畫面，就到了有爭議的部份。

紀錄片《給十九歲的我》中「牛下女車神」李慧詩受訪的有關片段。（YouTube截圖）

李慧詩的訪問，由導演張婉婷親自「揸咪」。李慧詩說：「我哋亞洲單車錦標賽其實得兩年係青年（組別），係同其他運動可能唔同，其實嗰兩年青年真係要好珍惜。如果你一上到成年，就用青年嗰一個底去話畀自己聽個能力，可能你去到成年就更加吃力，所以嗰陣時決定咗，不如上嚟試兩年啦。」

紀錄片《給十九歲的我》當中，也有馬燕茹受訪的畫面。（YouTube截圖）

該片段為《「英華女學校 YWGS」馬燕茹亞錦賽奪佳績 攝製隊赴日採訪支持》。（YouTube截圖）

之後畫面就回到馬燕茹的訪問畫面，張婉婷問道：「你阿媽咪叫你一定做到好似李慧詩咁，而家唔畀你去考試（要去比賽），係咪有啲轉變？」馬燕茹回答：「都可以話係，呢個比賽好重要，我好想參加，所以佢都好尊重我決定。」

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