JW王灝兒男友一家三口破產　同日推新歌隔空傳情：在窘境我會陪你

JW王灝兒的男友葉韋彤（Tarzan）昨日（7/2）與其母鍾佩雲因無力償還債務被法庭頒令破產。無獨有偶，JW昨日推出的新歌《陪你》可謂相當應景，故事講述一對戀人面對窘境仍不離不棄陪伴左右，不介意出入茶記捱苦作樂，更不會理會旁人挖苦，歌詞開首簡單一句：「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，未知JW是否憑歌寄意，向男友隔空派定心丸？！

JW和男友Tarzan拍拖５年多，一直都好恩愛。（IG@jwchubz）

ＪＷ男友昨日被宣布破產，同日推出新歌《陪你》。（IG@jwchubz）

《陪你》由雷深如 J. Arie作曲、鍾說填詞，JW沒有親身上陣做MV女主角，只擔任「愛情動作指導」做彩蛋在花絮片段出現。歌詞道盡情侶能甘苦與共的情節，如「聽說哪個到情人節要情人吃半島嗎 我卻最愛到情人節我們茶記亂去花 叫炒蛋鮮奶 同步多麼歡快 繁複的都瓦解」，面對別人挖苦也能用一個眼神撫慰心靈，「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單 別太寡 就這麼你送我無窮絢爛 望你一兩眼 醫了傷患 每天 每天 讓愛戀再晉升一關」。

人生總有一些挫折，但也不是世界末日，只愛對方「我最愛你 多獨特」；最後一對情侶還希望能白頭到老「再不折返 期待白髮也繼續玩」。有網民留言希望JW和男友葉韋彤能像故事中的主角：「陪你破產（jw block咗我，希望呢個留言可以見證jw情比金堅）」。

ＪＷ昔日經常到訪男友九肚山豪宅。（IG@jwchubz）

【王灝兒 JW《陪你》歌詞】

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現年34歲的JW與富貴男友葉韋彤（Tarzan）相戀5年多，Tarzan的爸爸是卓悅創辦人葉俊亨，身家曾達逾12億。Tarzan本身是愛車之人，擁有法拉利、保時捷及Benz越野車等名車，在拍拖初期曾被影到駕著價值400萬的麥拿倫超跑接JW而令戀情曝光。之後二人愈愛愈高調，JW不時陪男友出入馬場、新年會到男友家中影全家福，又常邀請朋友到男友的九肚山豪宅開泳池派對；而每次放閃都會被催婚，JW亦表示早已認定了Tarzan。

直至去年9月，傳出葉韋彤一家三口遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，更一度傳出負債逾5,000萬元，當時不少網友都笑指JW「泊錯岸」，但JW其後在出席活動上，表示與男朋友一直都是互相扶持並強調：「我哋講心唔講金。」更分享道男友有她在旁邊，心情還好沒受影響，而她會繼續專注工作，並強調二人沒受家族破產一事影響感情，也不在意外界看法。

JW曾融入男家中，新年影全家福。（IG@jwchubz）