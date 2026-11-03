JW王灝兒結婚｜現年36歲的JW王灝兒，近日宣布雙重喜訊，以獨立歌手身分推出全新個人單曲《JW2情歌》，同時藉此甜蜜公開與摯愛展開人生的新一頁！新歌是JW王灝兒與丈夫JW王至尊（Jim Wong）及Karton Ma共同監製，也是JW與JW的首個「愛情結晶品」。JW親解新歌創作概念，JW2的意思正正是JW乘以JW，當他們互相陪伴、互相扶持的時候，力量遠遠大於JW乘以二，非常甜蜜。



JW王灝兒以紅色禮服取代傳統白紗 盡顯個人風格（JW王灝兒）

JW王灝兒以紅色禮服取代傳統白紗 盡顯個人風格

JW王灝兒分享的婚照中，沒有選擇溫婉的傳統白紗，而是選擇富視覺衝擊力的正紅色與立體剪裁的禮服，極具個人風格。禮服採用兩件式結構，以短上衣搭配高腰大拖尾長裙，微微露出的腰線打破了重磅紅裙易顯沉重的傳統印象，在華麗與隨性之間取得完美平衡。在漂亮景致下拍下婚紗照，盡顯熱烈的喜悅。

JW王灝兒2024年宣布回復單身

JW王灝兒曾情路波折，在2024年與前男友葉韋彤（Tarzan）分手。當時在Instagram上分享了一條IG Reel，影片中都是一個人的旅行或者與朋友聚會的片段，並寫上「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（戀愛了13年，幾乎忘了單身是甚麼感覺）」以及「Life is great, I’ll be okay（生活很美好，我會沒事的）」宣布回復單身。

JW王灝兒早前接受方健儀YouTube節目《女人方言》的訪問，首度剖白這段感情的分手真相。JW直言當時分手與男方的財務風波完全無關，而是涉及原則性的背叛。她指當時是為了保護對方而選擇封口，沒想到結果傷害最深的會是自己。

JW王灝兒宣布回復單身 結束6年戀情（截自IG@jwchubz）

JW王灝兒的前男友破產消息不斷 無損當時二人感情

JW王灝兒在與前男友葉韋彤（Tarzan）穩定交往六年，之前時常大方在社交媒體上放閃，但近年她的戀情卻屢傳出現變化。在2023年1月男友葉韋彤的父親、卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，緊接到1個月不到（7/2/2023）葉韋彤的破產案件，於高等法院處理，並宣布無力償還債務頒令破產。JW當時不離不棄陪伴男友身邊，大眾都看好他們這段感情，在2024年宣布結束六年戀情，令人感到惋惜。

JW王灝兒的前男友葉韋彤（Tarzan）破產消息不斷，無損二人感情（IG@jwchubz）

JW王灝兒與葉韋彤（Tarzan）一直都是穩定交往，每次放閃都被催婚，而JW王灝兒也曾對外界表示自己很確定與葉韋彤的關係，當大家都以為他們很快傳出結婚消息。2022年9月傳出葉韋彤一家三口遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，更一度傳出負債逾5,000萬元，隨之當時網民都不看好他們這段戀情，認為他們很快就分手，但JW王灝兒與前男友葉韋彤當時以行動證明他們都不受影響，繼續穩定且甜蜜地交往。

JW王灝兒曾大方回應：我哋講心唔講金 不急著結婚

JW王灝兒曾大方回應：我哋講心唔講金 不急著結婚（IG@jwchubz）

首次傳出王灝兒JW男朋友一家破產消息時，不少網友當時不看好，但JW王灝兒其後在出席活動時，表示與男朋友一直都是互相扶持並強調：「我哋講心唔講金。」更分享道男友有她在旁邊，心情還好沒受影響，而她會繼續專注工作，並強調二人沒受家族破產一事影響感情，也不在意外界看法。

JW王灝兒曾被問及二人婚期時，她則表示這麼多年來，都是她不想結婚，想以事業為先，沒有確實婚期。而她也認為結不結婚都沒問題，感情都一樣，關係相當穩定，曾視對方為終生伴侶。

我們多年來一路互相支持，有甚麼事大家都在身邊，不需要多說，行動最實際。 JW王灝兒

互相融入對方家庭 學習對方興趣

JW王灝兒和葉韋彤（Tarzan）穩定交往六年，過去不時在社交平台上分享二人約會照片，甚至曾分享過出席對方的朋友和家人的聚會的照片，讓不少網民都覺得他們的關係相當穩定，才會開始讓對方融入彼此的生活圈子。

而JW王灝兒和葉韋彤更曾為了更多共同興趣，學習對方喜歡運動，JW王灝兒為男友學打乒乓球，而葉韋彤亦有為她去學習網球，只為對方開心。JW王灝兒曾分享，她很喜歡葉韋彤的細心，會在她開迷你演唱會陪伴她，這樣互相扶持、互相陪伴的愛情，也是讓他們當時走得如此穩定的原因之一。