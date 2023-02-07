JW男友葉韋彤︳王灝兒JW在去年事業上發展得相當不錯，接連兩劇播出，其中《痞子殿下》更開拍續集，而王灝兒JW個人亦憑《白色強人2》插曲《Wish》於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「最受歡迎電視歌曲」。而戀情方面則與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）穩定交往5年多，經常在大方在社交媒體上放閃，但近年她的戀情卻屢傳出現變化，在上月男友葉韋彤的父親、卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，而今日（7/2）葉韋彤的的破產案件，於高等法院處理，並宣布無力償還債務頒令破產。



王灝兒JW的男友葉韋彤破產消息不斷 無損二人感情

王灝兒JW的男友葉韋彤（Tarzan）破產消息不斷，無損二人感情（IG@jwchubz）

王灝兒JW與葉韋彤（Tarzan）一直都穩定交往，每次放閃都被催婚，而王灝兒也曾對外界表示自己很確定與葉韋彤的關係，當大家都以為他們很快傳出結婚消息。但在去年9月傳出葉韋彤一家三口遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，更一度傳出負債逾5,000萬元，隨之當時網民都不看好他們這段戀情，認為他們很快就分手，但王灝兒JW與男友葉韋彤用行動證明他們都不受影響，繼續穩定且甜蜜地交往。

王灝兒JW曾嘲「泊錯岸」 大方回應：我哋講心唔講金 不急著結婚

王灝兒JW曾嘲「泊錯岸」，大方回應：我哋講心唔講金，不急著結婚（IG@jwchubz）

當時首次傳出王灝兒JW男朋友一家破產消息時，不少網友都笑指她「泊錯岸」，但王灝兒JW其後在出席活動時，表示與男朋友一直都是互相扶持並強調：「我哋講心唔講金。」更分享道男友有她在旁邊，心情還好沒受影響，而她會繼續專注工作，並強調二人沒受家族破產一事影響感情，也不在意外界看法。

王灝兒JW也曾被問及二人婚期時，她則表示這麼多年來，都是她不想結婚，想以事業為先，沒有確實婚期。而她也認為結不結婚都沒問題，感情都一樣，關係相當隱定，早以視對方為終生伴侶。

我們多年來一路互相支持，有甚麼事大家都在身邊，不需要多說，行動最實際。 王灝兒JW

王灝兒JW與男友葉韋彤互相融入對方家庭 學習對方興趣

王灝兒JW和葉韋彤（Tarzan）穩定交往五年多，過去不時在社交平台上分享二人約會照片，甚至曾分享過出席對方的朋友和家人的聚會的照片，讓不少網民都覺得他們的關係相當隱定，才會讓開始讓對方認識自己的另一半。

而王灝兒JW和葉韋彤更曾為了更多共同興趣，學習對方喜歡運動，王灝兒JW為男友學打乒乓球，而葉韋彤亦有為她去學習網球，只為對方開心。王灝兒JW曾分享，她很喜歡葉韋彤的細心，會在她開迷你演唱會陪伴她，這樣互相扶持、互相陪伴的愛情，也是讓他們走得如此穩定的原因之一。

王灝兒JW曾傳出被好友鄧紫棋搶男朋友

王灝兒JW曾傳出被好友鄧紫棋搶男朋友（IG@jwchubz）

王灝兒JW在與葉韋彤（Tarzan）戀愛前，曾與鄧紫棋（G.E.M.）男朋友Mark Ngai交往，當年王灝兒JW和鄧紫棋是認識近十年的好朋友，所以當時鄧紫棋與Mark Ngai交往的消息一傳出，隨即引起一陣嘩然，甚至傳出鄧紫棋搶好友男朋友的傳聞。王灝兒JW當時有澄清並否認，但曾在做電台訪問時提起鄧紫棋，就稱二人已經沒有聯繫了。而當事人之一的Mark Ngai曾於社交平台轉發《美女與野獸》的圖片，圖中有一段英文寫道︰「《美女與野獸》教了我們一件事，就是外表不重要，最重要你是有錢人！」疑似暗諷王灝兒JW為金錢而分手，但王灝兒JW則表示清者自清。