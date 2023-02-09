霍英東長孫女傳低調結婚及生子　疑神秘老公曝光仲有兩個B仔

香港富豪霍英東長房三子分別為霍震霆、霍震寰及霍震宇。根據報道指，霍英東逝世後，霍震霆、霍震寰和霍震宇，以及一眾霍家人達成大和解，霍震霆、霍震寰及霍震宇各自分得65億元，其餘霍家人獲得一億元，為爭產案畫上句號。

霍震寰。（葉志明攝）

其中霍震寰和太太陳琪琪作風低調，從不炫富，連婚禮沒有大排筵席，霍家只送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物，陳琪琪原是7、80年代邵氏電影女星，嫁入霍家後先後誕下三名子女，專心相夫教子。

陳琪琪嫁入霍家以來一直十分低調。（視覺中國）

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其中女兒霍思緯（Melissa）雖然坐擁龐大身家，但長大後延續家人低調作風，甚少向外界透露近況，也不曬富有生活。不過從有限資訊中得悉，霍思緯不靠父蔭，自小已熱愛繪畫的她早向藝術之路進發，長大後自立珠寶品牌，打拼至今已是香港出色的珠寶設計師，充滿藝術氣質和才華。

而霍思緯也遺傳了媽媽美貌，常被外界稱讚她長相清秀、氣質端莊，更因而獲讚為名媛圈一股清流。另外，她是霍啟剛太太郭晶晶姑仔。

霍思緯是霍震寰的女兒，亦是霍英東的長孫女，亦是大房的唯一孫女。霍思緯對珠寶很有觸覺，自己成立了一個品牌，不少女明星都有選用。霍思緯至今仍是單身。（網上圖片）

霍思緯亦將私人生活保護得很好，外界從不知其近況，有傳她一直保持單身。不過日前有報道指名媛曾昭怡日於社交網分享生活片段，意外曝光了好友感情狀況。從相片可見，霍思緯被標註在一張照片上，相中是一位男子手抱住兩個BB，而發文內容則是調侃媽媽不在，爸爸要負責湊仔；從另一張相中可見，疑為霍思緯在聚會中手抱住BB，因而有報道指出她已秘密結婚及生子的消息。

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