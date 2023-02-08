給十九歲的我｜黃秋生出文撐張婉婷　與網民開火：唔願意就咪拍啦

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，因被兩名參與拍攝的英華女校學生公開指控而煞停上映，事件引起極大迴響，電影於周一（6/2）已經暫停公映。與此同時，各界名人士紛紛在社交平台發表意見，而黃秋生今日（8/2）凌晨在Facebook發表意見，當中寫道：「電影中，導演同演員多數都係打工架咋。唔係好似外行人以為咁，可以話事㗎。當然，有出品人身兼導演同演出嘅，不過唔多囉。我講自己咋。」

黃秋生在Facebook出文支持張婉婷。（黃秋生Facebook）

其言論引起網民關注。（Facebook/@黃秋生 Anthony Perry）

帖文出街後，馬上獲得不少網民的留言，首先有評論表示：「電影公司同學校應該負更多的責任吧」黃秋生就回覆指：「你去餐廳食嘢嗰陣有冇先查清楚食材嘅來源？」隨後又網民認為電影的拍攝過程中完全忽略未成年人應該被保護的權利，而黃秋生就直言：「保護乜嘢？侵犯咗乜嘢？好奇。」

黃秋生不斷與網民開火。（Facebook/@黃秋生 Anthony Perry）

有網民直斥導演擁有極大的權利，而張婉婷就是用了八十年代的手法行事才會有這些事情發生，不過黃秋生就解釋表示：「除非佢（導演）畀錢拍啦，如果唔係，部戲又唔係佢嘅」。當中亦有網民希望秋生搞清楚一個問題：「人哋是不願意公開自身的過去，但有人藉此拿去參展圖利益」，豈料黃秋生怒斥：「唔願意就咪拍啦！」

黃秋生與網民討論事件。（Facebook/@黃秋生 Anthony Perry）

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