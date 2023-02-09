JW男友一家三口正式破產　重溫葉俊亨家族逾50億化妝品王國興衰

歌手JW（王灝兒）男友葉韋彤一家三口日前正式破產，作為前化妝品零售巨頭之一卓悅的創辦人葉俊亨最風光時曾在港、澳及廣州擁有高達47間分店，又營運12間美容院「悅榕莊」及7間美容附屬服務中心，單單是卓悅股價在2013曾市值逾49億元，究竟葉俊亨家族為何淪落至此？讓我們一同重溫他們的興與衰。

JW男友葉韋彤一家三口獲法庭頒令破產。（IG照片）

葉俊亨棄裝修生意 與太太創立市值達49億元的化妝品王國

葉俊亨原本從事裝修生意，因支持任職化妝品銷售員的太太鍾佩雲毅然創業，夫妻檔慢慢做起高峰市值達49億元的化妝品王國。1991年，卓悅控股首間店鋪開業於佐敦，其後搬遷到花園街；1996年率先引入日本化妝品及護膚品，引起搶購熱潮，成功打響名堂。之後在2000年將業務擴展至美容纖體業務，在2003年在沙士肆虐的低迷期間上市（上市編號：0653），股份仍獲17倍超額認購，嘗試利用低租金環境，增加擴展速度，由每年開2至3間分店增至半年開5間。加上自由行「財路」，卓悅生意愈做愈大。

卓悅的前主席兼行政總裁葉俊亨。（朱棨新攝）

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卓悅業績失色 不影響太子爺與JW奢華生活

不過卓悅的業績自2012年起開始失色，甚至錄虧損。期間，葉俊亨夫婦亦不斷減持卓悅，更不時傳出賣樓、向財務公司借款等消息。但並無影響太子爺葉韋彤的奢華生活，多年來葉韋彤都被指身家逾12億。在拍拖初期因被傳媒拍下駕著價值400萬的麥拿倫超跑接JW而令戀情曝光，此後二人更愛得高調，不時曬出極奢華的富貴生活，例如名車、名錶、九肚山豪宅以及出入馬場等等，JW亦早已融入男友富貴家庭，經常出席男友家庭及朋友聚會。JW在訪問時亦透露與男友一早已經認定對方，自言二人都踏入適婚年齡。

遊艇！（IG/@tarzan_ip）

年紀輕輕已擁大量名車！（IG/@tarzan_ip）

二人不時大曬富貴生活！（IG/@jwchubz）

JW王灝兒豪門生活重溫 男友被申請破產4千萬巨宅去年已放售

急放九肚山4千萬豪宅 貸款每月利息高達79萬元

好景不常，葉韋彤一家三口在在2020被爆出向富英有限公司借了一筆5450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。2021年，JW經常曬的九肚山豪宅亦遭到急放，最後被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏以4100萬購入。而卓悅控股（00653）更於去年9月14日發表聲明，澄清勿以「卓悅太子爺」等字眼形容葉韋彤，並指有關訴訟案件與集團無關，JW嫁入豪門夢碎！

二人不時邀請朋友到家中作客。（IG@tarzan_ip）

曾舉辦過40人的生日派對，又曾在家中大玩泳池派對。（IG/ @jwchubz）

葉氏一家三口本月正式破產 JW嫁入豪門夢碎

去年，葉韋彤一家三口遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司（Fulling Limited）入稟申請破產。繼上月葉俊亨被法庭頒令破產後，其妻鍾佩雲、兒子葉韋彤的破產案年亦於本月在高等法院處理，兩人缺席聆訊。法庭宣布兩人無力償還償務，頒令他們破產。

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