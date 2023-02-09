港姐亞軍許子萱否認與TVB提早解約　風騷現身團拜仲想簽多十年約

TVB今（9日）在電視城舉行《新春團拜嘉年華》活動，除了有多位管理層出席之外，還有應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，而最意想不到的是久違出席TVB活動的亞軍許子萱（Cecca）亦有現身，搶盡焦點。



許子萱突現身TVB活動。（陳順禎攝）

身穿紅色套裝裙現身的許子萱全程笑容滿面，心情非常不俗，似乎沒有受到近日負面新聞影響。而在玩遊戲過程中，她更鴻運當頭連中三元，相當幸運。

許子萱連中三獎。（陳順禎攝）

對於近日有指她經常缺席公司活動，沒有履行責任，對此她接受訪問時表示：「我都好掛住大家，因為之前同公司請假，返去早啲交接做完之後即刻返嚟。（外界話你冇做好港姐責任喎？）自己專注做好每一樣嘢，已經完成咗上一編章工作，而家可以更加專注去完成自己嘅職責。（之後多在TVB見到你？）係呀！一定會嘅所以今次希望繼續努力同埋帶多啲精彩作品俾大家。」

許子萱（左二）表示沒有受到負面新聞影響。（陳順禎攝）

而有傳她因抵抗不了娛樂圈的壓力，提早同TVB解約，許子萱就表示：「呢啲都係不屬實嘅。我份人冇咩優點，但抗壓能力都好強。（有傳你想回復自由身，返內地工作？）呢啲都係不屬實。我既然已經完成咗之前嘅工作，就想返嚟更加專注做好工作。」而對於一班港姐經常聚會都不見她身影，她就揚言因為人在外地所以沒有出席，是次回來會想與大家多一些聚會。

許子萱對於外界傳出要同TVB解約，表明是不屬實。（陳順禎攝）

另外，她有指因為有一些網友多次騷擾已經挑戰了她的底線，她才作出抨擊：「而家好好多，有同公司溝通同幫我處理。我自己對一般評論都唔會理會，但係多次騷擾先至會抨擊。（有網友話你自視過過喎）唔係，我係專注每一樣嘢，我覺得做人要有始有終，如果我拋低啲嘢唔交接就唔好。」還揚言負面新聞沒有影響心情。

許子萱因同公司請假處理私人工作才缺席TVB活動。（陳順禎攝）

而在遊戲過程中因為許子萱鴻運當頭，被主持人朱凱婷笑言要同TVB簽多十年約，甚至三十年，她就表示：「睇吓公司要唔要我先喇！」