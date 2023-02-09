風再起時｜向太乘坐４百萬勞斯萊斯出巡　花園會見梁朝偉郭富城

貴為城中富豪的向太（陳嵐），自從進駐內地社交平台後，毫不避諱公開顯赫的家世，經常拍片分享奢華的「日常生活」！日前向太又在小紅書分享近況，她與老公向生（向華強）坐着價值４百萬的勞斯萊斯霸氣出巡，到空中花園會面梁朝偉、郭富城。



向太向生坐着價值４百多萬的勞斯萊斯霸氣出巡。(向太@小紅書)

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》落實2月17日香港上映，日前梁朝偉、郭富城出席電影宣傳活動，原來當日向生向太已一早到步，前往場所探望二人，事後在小紅書曬出幕後花絮影片！影片一開頭，向太的保鑣在地下停車場一字排開等候二人到來，隨即一架名車勞斯萊斯映入眼簾，接着向生向太霸氣登場，向太戴着多條珍珠項鏈，又身披碎花披肩，貴氣十足！

梁朝偉、郭富城拍攝中。(向太@小紅書)

之後急步進入空中花園，會面正在拍攝的梁朝偉、郭富城，向太一手捉住偉仔的肩膊，又摸摸他的臉，高興打招呼，偉仔見到向太後受寵若驚，露出靦腆的笑臉，二人寒暄幾句後，向太轉身同城城擁抱，二人雙談甚歡，看得出同老友相見，大家都高興極了！

向太一手捉住偉仔的肩膊，又摸摸他的臉，高興打招呼。(向太@小紅書)

之後向生向太返回停車場，由司機開門上車離開，不過值得一提的是，二人乘坐的汽車，單是車身的外型就盡顯時尚，相信價值不菲，而起底後發現，該架勞斯萊斯價格遠拋一般汽車，價值約四百萬港幣，相等於揸住幢樓出街，難怪網民大讚二人好有氣派！

有錢人的氣派!!! (向太@小紅書)

該架勞斯萊斯價值約四百萬港幣。(向太@小紅書)