無頭東宮｜向海嵐積極促成Re-U　50歲陳妙瑛成商界女強人狀態極佳

由陳妙瑛、向海嵐、張兆輝等主演的TVB古裝劇《無頭東宮》在2002年首播，至今仍是經典，而這部劇亦是陳妙瑛的告別作，她自2001年約滿離巢後棄影從商，甚少公開亮相，亦不活躍於社交平台。日前向海嵐在社交平台Post出兩張聚會照，並寫道：「這是一個熟悉的組合，記得嗎？#淩雲 #楚楚 你們愛哪個？」相中所見，向海嵐、陳妙瑛、張兆輝、敖嘉年、杜大偉及監製張乾文齊聚一堂，眾人相隔21年重聚，十分難得，而且位位都保養得宜，狀態極佳！



相隔21年重聚！（IG@anneheung）

《無頭東宮》至今都是經典。（影片截圖）

而杜大偉亦分享合照並留言：「父皇、母后、娘親、皇弟，多年後我哋一家人終於再合體喇，感謝Anne一路以嚟積極嘅籌劃，謝謝妙瑛安排地方兼請客，非常之開心愉快嘅一餐，期待將來更多不定期嘅聚會！」陳妙瑛在《無頭東宮》中一人分飾兩角凌雲及楚楚，而杜大偉就飾演其皇兒凌丹，雖然陳妙瑛已淡出娛圈，但這對「母子」就一直保持聯繫，私底下不時相聚。去年杜大偉接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問時更大爆陳妙瑛有意復出：「之前叫佢嚟《愛．回家之開心速遞》客串兩、三集，佢有少少心郁嘅，佢私下同我講過有啲監製都曾經想佢出嚟玩吓，佢都心大心細。」不過最後都未能成事。

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當年年僅20歲的陳妙瑛參選1993年香港小姐競選，雖然五強止步，未能晉身三甲，但仍備受力捧。（影片截圖）

陳妙瑛在1993年參選港姐後入行，初入劇組已備受力捧，多次擔正做女主角，星途相當順利，但她卻選擇急流勇退，毅然轉行投身商界發展，並建立了屬於自己的「美容王國」，創立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府，之後又進軍飲食界開餐廳。經過多年來的努力，陳妙瑛的生意搞得有聲有色，據知她的身家已經過億，2006年陳妙瑛獲美國哈姆斯頓大學頒授世界傑出華人兼獲頒榮譽博士學位，絕對是商界女強人！現年50歲的陳妙瑛皮膚依然緊緻，看上去氣色相當好！