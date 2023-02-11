「最美小三」韓韶禧疑被潛規則做性奴　IG一張詭異照片惹網民揣測

因《夫妻的世界》飾演「最美小三」而走紅的韓韶禧，演技實力與顏值兼具，深受歡迎。韓韶禧本人經常在Instagram上分享藝術畫作，前一陣子因一些畫風詭異的藝術畫照片而引發揣測。由於韓國娛樂圈經常傳出，女星遭財閥控制成為財閥玩物的「黑幕」，因此粉絲們擔心韓韶禧的藝術畫是在暗示自己已經成為財閥們的性奴。



對於此事，雖然韓韶禧本人已經出面解釋自己沒事，但是她每一次有新動向，粉絲還是會關注和擔心。最近，韓韶禧又於Instagram上PO出一張風格詭異的圖片。該圖片中有一名樣貌怪異，像是被丟在地上的玩偶，該玩偶瞪大了眼睛，像是充滿恐懼。而這張照片底下寫著5個字：「There is no happy end」（沒有幸福的結局），引發諸多揣測。

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這張詭異的照片讓許多粉絲再度擔心韓韶禧的狀態。世界各地的粉絲以不同的語言留言關心韓韶禧：「你還好嗎？」、「大家都很關心你，希望你要努力生活好好活下去」等等，似乎是擔心韓韶禧的心理狀態，或是擔憂先前的「財閥性奴」傳聞是真的。

無論如何，也有一些粉絲勸大家不要太敏感，畢竟藝人也是人，也會有情緒不好的時候，或許這也只是普通宣洩情緒的一個帖文而已。希望韓韶禧一切安好！

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