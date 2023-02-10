被艾粒性取向同職場歧視　余迪偉開記招回應：佢哋以後唔好再咁玩

由甄子康（少爺占）及唐劍康（當奴）組成的艾粒昨晚（9日）舉行演唱會，期間在熒幕上展示余迪偉的半裸照公開取笑。迪偉得悉事件後隨即在Instagram爆Seed發文鬧爆艾粒「係性取向歧視同埋職場歧視！」。由於事件持續發酵，艾粒於今日（10日）下午出Post向迪偉道歉，而迪偉亦於下午4點在商台舉行記者會回應此事。

艾粒演唱會PART 2二月九日晚於STAR HALL開鑼。（資料圖片）

余迪偉騷後發文鬧爆艾粒。（IG圖片）

迪偉在記者會詳細交待事件，並指自己忍氣吞聲多年，覺得是時候發聲。期間亦分享了一位前度，因為受到歧視最後選擇自殺，自己亦因而耿耿於懷多年：「我係好無所謂嘅人，我做人亦都非常光明磊落，但經過今次，我嘅嬲唔單只係要為自己發聲，我亦都要為一眾受到任何歧視嘅人發聲。」對於艾粒公開道歉，迪偉直言一定會原諒對方，並指道歉真誠。問到會否要求兩人當面道歉？迪偉表示：「佢哋以後唔好再咁玩，或者玩任何人，亦都唔係剩係佢哋，希望所有人，任何歧視都唔啱。」

迪偉在記者會詳細交待事件。（關穎賢攝）

提到啞忍多年，迪偉指過去多年一直都被艾粒以「迪偉後花園」及「迪偉俱樂部」來取笑，有粉絲曾經投訴及去信平機會，而艾粒亦知情。被問到更艾粒是否還是朋友，迪偉直言：「可以算係㗎，如果佢哋當我係，我無所謂㗎。（有冇介意佢哋喺你IG偷你啲相嚟用？）呢個反而唔係最大介意，你Post得出嚟，預咗人用。（覺得佢兩個本身係咪歧視同性戀者？）呢個我唔批評喇，我喺呢件事覺得佢唔應該咁玩啫。（今次出嚟講，係咪因為《給十九歲的我》啟法？）完全唔關事，唔好相提並論。」

迪偉表示自己已經啞忍多年。（關穎賢攝）

問到為何要等這麼多年後才發聲，迪偉坦言：「係時候要Stop，以後唔好再做。（佢哋係商台高層，怕唔怕以後影響工作？）都要面對，咁大把行出嚟講平權嘅人之後都會有啲不幸都唔頂，你話我勇敢又好，要出聲都好，我覺得係要做。」至於可會因此事而與艾粒產生芥蒂？迪偉認為不會：「工作還工作，喺職場上如果有朋友係Bonus嚟嘅，職場上唔係朋友咪點吓頭，講句早晨，買吓Lunch冇所謂，食吓飯都得。」