全民造星5|何啟華2.0連肥仔都話似　翻版Tyson Yoshi超自信望奪冠

98號梁浩朗（Aaron）撞樣一哥何啟華，其後更被肥仔公開二人合照。（鄺鈺瑩攝）

翻版Dee

《全民造星5》今日（10日）舉行記者會，並安排94位入圍參賽者會見傳媒。任職大律師嘅98號梁浩朗（Aaron），一出場就被司儀強尼以「翻版何啟華」介紹，其後連ERROR隊長肥仔都親自認證，之後更公開Aaron同Dee嘅合照，二人如同餅印一樣。梁浩朗之後接受訪問時笑言本身未見過Dee真人，直到在ViuTV後台見到時，「震撼程度係好大，好似照鏡咁」。30歲嘅梁浩朗任職大律師，他表示今次參加《造星》係因為想搵返自己嘅夢想。

翻版Tyson王瑞銘嘅目標係冠軍。

翻版Tyson Yoshi

20歲嘅王瑞銘因一頭白色而與Tyson Yoshi撞樣，不過佢接受訪問就十分謙虛表示自己冇Tyson咁有音樂才華同大隻，又話自己深色髮型時曾被指似張天賦（MC），問到自心如何時，王瑞銘就話參加節目係因為想搵到自己嘅目標：「想入十強想成為冠軍，呢個係最終目的。」超自信。

魏念恩（Nathan）話自己小時候似方力申。（鄺鈺瑩攝）

翻版方力申

24歲報稱職業係碼頭龍機操作員嘅魏念恩（Nathan），喺記者會上獲三位導師演力讚。他接受訪問時指自己可能因為經歷坎坷，所以唱歌比較有感情以及感染力，但他強調非並因情傷而坎坷。問到他會否覺得自己外貌有優勢時，Nathan指自己小時候不時被指似方力申，但長大後並不覺得。

王鋒撞樣韓國男團EXO成員Chen。

翻版金鍾大

記者會上與WinWin男友KC（黃家灝）表演嘅王鋒，報稱嘅職業係工程師同跳舞導演，外表與韓團EXO成員金鍾大(Chen）十分相似，不過他接受訪問時透露曾被指與Rain相似:「我都唔知點解，可能係因為有少少肌肉掛，自己本身都有健身同跳舞。」唱到會否在節目上除衫，王鋒就話唔排除有呢個可能性。

盧思睿(Bryan）撞樣袁偉豪。

翻版袁偉豪

曾與Marf（邱彥筒）傳緋聞嘅盧思睿(Bryan），外形與袁偉豪十分相似，他接受訪問時表示：「可能輪廓上有少少似，但唔可以話似袁偉豪。」問到有否向緋聞女友Marf請教，他說:「傳緋聞係傳，有無比tips？都冇，因為冇交流。」

鄭如川（Adam）無論係身形抑或外貌都好似6號。

翻版6號

馬來西亞參賽者鄭如川（Adam）本身係一名創作歌手，而且入行已經15年，亦係一眾參賽者中年紀最大一位（35歲）。記者會自彈自唱，加上埋副眼鏡以及身形，同RubberBand主音6號極為相似。