全民造星5｜94晉60強名單曝光 Nathan 王鋒率先跑出

《全民造星5》共2000多年報名，原先共99位參賽者，但因為5名退賽，最終有94名參賽者分別爭取60強名額。

紅組學員（導師：陳蕾、陳健安）

2號魏念恩（Nathan）、16號林俊曉（Sam Lam）、18號賴天恩（Owen Lai）、21號王瑞銘（瑞銘）、23號卓金樂（Kim）、35號田曜誠（Tsoul）、42號彭嘉桓（Moley）、44號梁偉泉（白水）、74號尹澤生（阿生）、87號劉瑞威（Meow）、88號陳彥熹（Philip）

藍組學員（韋羅莎、馮允謙）

1號王鋒、7號雷振耀（Aaron Bosco）、12號何家銘（Tomy）、66號馮竣灝 （Howard）、70號鄭仲豪（Maico）、79號鄧家杰(Kakit）、82號陳鴻翔（Mark Chan）、84號胡成邦（Dai Bon）、96號陳樂庭（樂庭）

復活區參賽者

５號Garcia James Cunanan（James）、8號周子健（Ethan）、10號郭天立（路飛）、11號賀邦（Born）、13號符紀男（Tiger Foo）、17號郭澧羲（Hayson）、26號澤誠（阿澤）、27號鄭健慶（David Cheng）、33號區澤鋒（Anson Au）、55號梁賢基（Jeffrey）、63號盧思睿（Bryan）、64號Alex Regis（Alex）、67號鄭楚政（楚政）、76號黃誠希（Hayden）、92號朱文浩（Ｍarcus）、93號陳朗丰（EX）、97號李家灝（家灝）。

已淘汰參賽者

24號 劉宏偉（Ares）、95號葉進傑（Lucas Ip）

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