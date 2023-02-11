陳伶俐感激大仔支持再婚組幸福家庭　24歲林肯與後父慶生超溫馨

陳伶俐與前夫林敏驄結束10年婚姻後，2012年帶着兩子林肯（Lincoln）和林善 （Yohji），改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，並於2014年為對方誕下一子劉駿浠（Marengo）。陳伶俐婚後搬入價值過億的山頂獨立屋，與老爺奶奶同住，而林肯和林善則選擇過獨立生活，但與繼父關係不俗。日前林肯24歲生日，陳伶俐罕有在社交網大曬兩子與後父一齊食飯的合照，一家人相處融洽，十分溫馨。



陳伶俐與林敏驄育有兩子。（IG@brianna.0li）

相中所見，林肯閉目合手雙手，對住生果砌成的非一般生日蛋糕誠心許願。今年24歲的林肯，由細到大都同爸爸林敏驄好似樣，擁有又粗又黑的「小新眉」，加上一對朦珠眼，還遺傳爸爸的音樂才華，自小自學鋼琴，長大後更喜歡夾band當主音。

林肯更是學霸資優生，IQ超過130，畢業於名校聖保羅男女中學，DSE成績極好，全部科目都考獲5*或以上，於香港大學修讀被視為「神科」的IBGM（International Business and Global Management，工商管理學學士（國際商業及環球管理），此科被視為大學的商科精英，不少畢業的學生為大公司爭相招聘。

大仔林肯今年已經24歲，生得同爸爸林敏驄好似樣。（IG@brianna.0li）

陳伶俐兩子同後父一齊慶祝大仔24歲生日。（IG@brianna.0li）

現年46歲的陳伶俐1996年參加香港小姐競選加入娛樂圈，雖然發展平平，但因工作關係結識前夫填詞人兼節目主持林敏驄，當年22歲的陳伶俐未婚誕下長子林肯，5年後再誕下二子林善，可惜二人婚姻維持十年後宣布分開。

在林肯19歲那年，陳伶俐曾寫過一封「給（大仔）Lincoln的信」，她指自己經歷離婚後，懂事的林肯鼓勵她去拍拖，希望媽媽得到幸福。信中提及：「指2012年，我問你：『阿仔，點算好？有人竟然向我求婚…』你興奮地說：『梗係結啦！』但我答：『我怕….更怕失去你們…我會內疚的…』你搶著說：『到時我們成家立室，得你自己一個人，我們仲內疚的…』你說到這裡…..淚….今次是感觸的淚…真的要多謝上天送給我『這對寶貝仔』。」內容令人十分感動，陳伶俐也承諾「以後都會全力支持兒子」。

陳伶俐都有帶細仔同兩位哥哥見面。（IG@brianna.0li）

陳伶俐2012年改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘。（IG@brianna.0li）