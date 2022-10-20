下流上車族｜45歲陳伶俐攜兩子改嫁成豪門闊太 前夫林敏驄1句力撐

【陳伶俐｜下流上車族｜林敏驄】TVB台慶劇之一《下流上車族》於本周一（17/10）首播，由資深演員林敏驄、江美儀及影后鮑起靜領銜主演，並由一批新小生及花旦攜手演出。首集播出已經獲得不少好評，而劇中男一林敏驄亦引來網民熱烈討論。不少網民更重提林敏驄跟前妻陳伶俐往日的一段情，雖則二人未有緣份做到夫妻，但是再見仍是朋友保持友好關係，十分難得！



>>>下流上車族｜63歲林敏驄處男作引期待！曾歷兩度失婚坦言不適再婚<<<

陳伶俐｜網民更重提林敏驄跟前妻陳伶俐往日的一段情，雖則二人未有緣份做到夫妻，但是再見仍是朋友保持友好關係。（IG@brianna.0li）

45歲陳伶俐近況曝光！攜2子改嫁百億豪門

陳伶俐參選港姐後入行，工作間遇上「填詞界鬼才」林敏驄，二人於1997年公開戀情，一年後因陳伶俐懷孕而宣布結婚，婚後陳伶俐先後為林敏驄誕下兩子，一家四口多年幸福甜蜜。不過好景不常，2008年二人宣布離婚，婚姻僅維持十年，兩名兒子撫養權則歸於前妻陳伶俐。



直到2012年再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，婚後2年為丈夫誕下一名兒子，當時林敏驄亦為前妻大方送上祝福，而且他更公開感激前妻陳伶俐：

佢之後同邊個唔關我事，陳伶俐係一個有情有義的人，以往我有甚麼事，她都會挺身而出撐我。做夫妻緣份好深，是上天安排，我仍然會祝福對方。 林敏驄

經歷兩段失敗的婚姻，林敏驄曾於電台受訪時大談婚姻觀，他坦言自己不適合結婚。（VCG）

陳伶俐港姐入行 多年間星途平平

陳伶俐於1996年參加香港小姐競選，最後未有獲得任何獎項。之後加入大台後，進入了 TVB 第九期藝員訓練班。畢業後出演多部不同的劇集及擔任主持，但多年間星途一直平平。自跟林敏驄結婚後，漸漸淡出幕前專心相夫教子。

其後，陳伶俐帶著兩子改嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，雖則兩子非劉頌銘所生，但是劉頌銘都視為己出，一家五口溫馨幸福。轉眼間，跟前夫林敏驄生下的兒子亦長大成人，身為母親的陳伶俐亦曾在個人社交平台貼出相片寫道：「今天……這位窩心寶寶也變身成人了！媽咪我除了愛你，只會更愛你！」難掩兒子成人的喜悅。

陳伶俐於1996年參加香港小姐競選，最後未有獲得任何獎項。（IG@brianna.0li）

陳伶俐的「資優生」愛兒奪佳績考入港大

相信世上的母親都會「望子成龍、望女成鳳」，陳伶俐卻沒有強加壓力給兒子們，她反而希望兒子們可以跟隨自己的心，快樂地成長活出自己的人生。或許陳伶俐的獨有教育使兒子在無壓力下成長，因而更易找到個人長處。長子林肯IQ超過130，屬於資優生。自小自學鋼琴，畢業於名校聖保羅男女中學附屬小學，在文憑試更勇奪佳績成功考入香港大學修讀工商管理學學士 (IBGM)。

陳伶俐曾貼出相片大呻為人母親的的辛酸：「突然感觸起來～看似一張簡單的家庭照，背後藏著的真實故事…………有誰共鳴？！你們終於長大了…我只希望這倆兄弟，可以做自己喜歡做的事，好好發揮自己的武功，快快樂樂地活出自己的人生～這是我的畢生任務～有時真的好攰 ……但你們帶給我的快樂，亦是之『最』！ 」

陳伶俐卻沒有強加壓力給兒子們，她反而希望兒子們可以跟隨自己的心，快樂地成長活出自己的人生。（IG@brianna.0li）

陳伶俐改嫁成豪門成闊太 3千呎豪宅曝光

近年疫情緣故不少行業都大受打擊，而陳伶俐經營兩年的新加坡餐廳上個月都正式停止營業。由於夫家的家族生意遍佈於新加坡、香港及內地，雖則飲食生意暫停，但嫁入豪門成為豪門闊太的陳伶俐，反而更重拾少奶奶生活。留家時間變多，陳伶俐亦不時於個人社交平台分享生活照，使位於山頂布力徑3千呎豪宅曝光。據知市值超過億半，貧窮限制想像！

陳伶俐帶著兩子改嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，雖則兩子非劉頌銘所生，但是劉頌銘都視為己出，一家五口溫馨幸福。（IG@brianna.0li）

其實外界一直對陳伶俐跟林敏驄離婚一事作出不同的猜測，不過多年來陳伶俐從沒有作出回應，直到她宣布改嫁後，前夫林敏驄更公開力撐及送上祝福，間接打破外界的傳聞。陳伶俐由失婚到再改嫁絕不容易，能走過悲傷再次鼓起勇氣尋找幸福確實讓人佩服。

【陳伶俐林敏驄 Q&A】