盤點明星老闆待員工大方　周冬雨送豪車范冰冰送酒席

憑電影《失戀33天》走紅的內地女星白百何，近幾個月忙於拍攝電視劇《騙陽伴我》，而劇集經歷102天的拍攝工作後近日終迎來殺青，她為了感激工作人員在新年期間在劇組中度過，於是二話不說就放員工30天假，她在微博帖文表示：「你們也辛苦了，陪我奮戰陪我在劇組過年，大家原地放假休息休息昂（啊），都過它至少30天再找我昂（啊）。」讓不少網友非常羨慕她的員工，激讚其絕對是好老闆。

白百何給員工放30天假。（白百何微博圖片）

其實，除了白百何之外，圈中不乏多位明星好老闆。就好像黃曉明親為員工慶生，除了有生日蛋糕之外，還送上華為手機。另外，他亦照顧到員工的家人，只要員工家人過生日，他會送上蛋糕以及一千元人民幣紅包，還會帶他們全家去坐遊輪，他曾表示：「我要讓爸爸媽媽們知道，你孩子在我這工作，我就是要讓你們全家都快樂。」他還會在不同節日為員工送上禮物，就好似被爆元旦節讓員工抽盲盒禮物，公司年終有大紅包，一等獎更是一輛價值百萬的名車等，相當闊綽。

黃曉明不時送員工禮物。（微博圖片）

而同他合作過的「神仙姐姐」劉亦菲亦是好老闆一名。在她拍攝劇集《夢華錄時》，她就送劇組人員LV禮物，她受訪時表示：「真的送給了我們部門很多同事LV的禮物他們都很開心。」還有影后周冬雨，她的經理人生日時她大手筆送出一輛價值80萬人民幣的豪車給對方，而對方事後亦證實該消息，在朋友圈上貼照片感謝周冬雨。

而范冰冰當年因為電影《觀音山》奪得東京電影節影后後，回國後就親送該電影導演一輛平治名貴房車。而她的員工年終獎金有6至7位數，亦為他們送上國外旅遊、精品、鑽石等禮物。她還會為員工的婚禮包辦酒席，據內地報道指，其化妝師結婚，她替對方包起30桌酒席，還送出禮金同頸鏈。她還曾表示：「今後咱工作室姑娘的婚禮我全包，你們的人生我都管了，要一個個送你們出嫁。」相當豪爽。

劉亦菲﹑范冰冰﹑周冬雨對員工相當好。（劉亦菲微博圖片﹑范冰冰微博圖片﹑周冬雨微博圖片）

除了他們之外，李冰冰為員工清空購物車等、趙麗穎給優秀員工送豪車、楊冪傳出年終給員工每人包30萬人民幣等等，他們對待員工相當好，被不少網友稱為是業界良心的好老闆。

趙麗穎﹑楊冪都是良心好老闆。（趙麗穎工作室微博圖片﹑楊冪微博圖片）