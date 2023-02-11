吳謹言冇戲拍同公司解約？　老闆于正開腔：找過來的劇本還是很多

5年前憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，及後陸續推出多部劇集都仆直，令她有「收視毒藥」之稱。人氣直滑的她，更被網友發現已有多個月未有進劇組拍劇，疑不獲公司力捧，更屢傳其要與公司解約。面對外界的種種猜測，近日其老闆于正就在微博寫下長文開腔，揚言沒有放棄吳謹言，叫大家期待她王者歸來。

吳謹言因為《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

自《延禧攻略》後吳謹言的人氣一時無兩，一舉一動都備受關注。但之後推出的劇集屢被批評演技差，始終擺脫不了魏瓔珞的影子，人氣下跌大不如前。而在去年她推出劇集《尚食》後，就被發現沒有接拍新劇，而《尚》劇則在2021年的 2月殺青的，所以她有長達一年多時間沒有拍劇，因此引起不少猜測。

吳謹言被發現已有多個月沒有戲拍。（吳謹言微博圖片﹑微博圖片）

除了被傳不受公司力捧，老闆于正轉捧同公司師妹白鹿，還傳她沒有事業心要同公司解約，已經在公司一姐地位被取代。眼見公司藝人接連被負面新聞纏身，老闆于正就在微博上貼吳謹言的多張美照作出回應，表明沒有接拍新劇是因為沒有適合的劇本，而找上門的劇本多得是，他表示：「找過來的劇本還是很多，但合適突破的幾乎沒有，而我們想去推的劇大部分製作人都被固有思維洗腦，覺得她只合適演某一類角色。」

吳謹言屢傳同于正解約。（于正微博圖片）

正因為如此所以他有與吳謹言商議，決定在戲劇演出方面先停下來，所以在這一段時間她就作出多方面的鍛鍊：「於是我們開始學習表演，觀眾生活，上台詞課，去綜藝鍛鍊跟人接觸和展現才藝，演話劇……說實話這一年多的生活非常充實，我眼看着她每天早起，像學生一樣跟着老師念台詞，眼看着她從靦腆佛系到願意站出來参加浪姐，眼看着她可以屹立在國家大劇院的舞台上鐘鏗鏘有力地說着台詞，心裡是歡喜的。」還強調花無百日紅，只有演技才能傍身。

吳謹言在沒有拍戲的時間不斷去進修。（于正微博圖片）

原來吳謹言在沒有拍戲的時間不斷去進修自己，等待一個合適自己的劇本。而于正亦揚言不會放棄她：「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的于正和不一樣的吳謹言，谁說會放棄？每一個藝人，只要你在我就在，我有一口氣，你就有一條路，人生長着呢，我們不言敗。」而吳謹言事後亦有轉發于正的微博，同是表示我們不言敗，看來他們關係依舊良好，不少網友都期待她有新作。

參加姐姐認識多位朋友。（吳謹言微博圖片）