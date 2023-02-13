Tyson Yoshi個半月肥仔變大隻　日飲7公升水原來勁有效

Tyson Yoshi（程浚彥）出名熱愛健身，爆肌形象深入民心，經常剝衫示人，近日更開設自己的健身室。不過原來他去年一度身形走樣變肥仔，最後在個半月間操弗，找回一身肌肉，他昨晚就應網民提問，分享自家的操練方法！



Tyson Yoshi（程浚彥）經常大晒一身肌肉，而在演唱會除衫更是例牌環節。最近他斥資百萬，夥拍友人兼教練開設自家的3,000呎健身室「NOT A GYM COMPANY」，專門提供一對一私人教練課程。

Tyson Yoshi（中）近日榮升老闆，與兩位好友夾份在尖沙嘴開設健身室。（資料圖片/葉志明攝）

昨晚他在Instagram限時動態開設Q&A，有網友問他搵教練操是否幫助很大，他就貼出自己去年的照片，原來舊年他去英國開Show後一度鬆懈，肌肉、線條等通通唔見晒，肚腩再現，被教練鬧爆！為及趕在8月的香港站演唱會前回復最佳狀態，他於是在個半月間搵教練地獄式加操，再配合飲食，終於再次變回大隻仔！

Tyson Yoshi去年5月在英國開show後一度鬆懈，食到肌肉唔見晒。（Instagram：tysonyoshi）

Tyson Yoshi貼出自己去年6月頭與7月尾的身形對比。（Instagram：tysonyoshi）

Tyson Yoshi公開自己的瘦身方法，首先一個禮拜操五日，而星期六日每日兩次Cardio（有氧運動），早上空腹做20分鐘、夜晚做30分鐘，有網友問他Cardio會做哪些動作，Tyson Yoshi就表示會踏板（Stepper）。除此之外，他亦配合飲食，每日亦飲7公升水，才得以用個半月摵走肥肉，肌肉線條返晒嚟。對於減肥操肌過程，他直言：「辛苦到X街，But worth it.」

被問到推薦的Cardio動作，Tyson Yoshi推薦Stepper（踏步）。（Instagram：tysonyoshi）

用個半月時間減肥後，Tyson Yoshi又可以用最佳狀態在演唱會上除衫。（Instagram：tysonyoshi）

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