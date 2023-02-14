TVB靚女財經主持超貼身短裙性感上鏡　中大畢業火辣身材超吸睛

無綫（TVB）新聞部一向盛產不少靚女主播，部分更憑住出色外表，離開TVB後轉型做藝人或KOL，深受網友歡迎。



近日又有靚女財經主持受到觸目，更因性感打扮和火辣身材廣受網友討論。日前TVB播出上周五（10日）一集財經節目《財經演義》預告，嘉賓為協鑫科技首席財務官楊文忠，有網友看完預告後卻將焦點放在身材姣好的女主持張晉（Lara）身上。Lara身穿淺綠色緊身連身裙，穿上高跟鞋，大騷火辣身材和白滑長腿；另外，Lara眼大大又妝容精緻，不少網友都大讚好靚女。

TVB財經台女主播張晉（Lara）憑火辣身材受注目。（節目截圖）

翻查Lara網上的公開資料，她2008年大學畢業於中國傳媒大學國際傳播學系，2009年畢業於香港中文大學全球傳播碩士。她曾於新城電台從事製作和主持，並於亞洲聯合廣播電視集團有限公司任職主播，2014年入職TVB做財經記者和主播，亦曾踩過界做天氣女郎。

Lara好身材廣獲網友討論。（討論區圖片）

Lara不時更新社交網，分享工作和日常片段。Lara私下不吝嗇大曬好身材，常以緊身上衣示人，大騷纖腰和香肩，又熱愛旅行，兼喜愛到咖啡店和郊外打卡。Lara工作時間以外都都精心打扮，與上鏡時的專業形象相差甚遠，大眼加上圓潤臉龐，有幾分似台灣女神陳妍希，吸睛度更有力撼有「梁凱寧接班人」之稱的孫雪祺（Gigi）。另外，Lara工作多年，仍只攞一萬蚊LV手袋，實在非常慳家。

孫雪祺（Gigi）同為天氣女郎和財經主持，被指有幾分似陳瀅，憑出色身材和人氣有力作梁凱寧接班人。（討論區圖片）

點擊睇張晉（Lara）真身：