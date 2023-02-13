浪漫速成班︱星二代鄭敬淏靠《機智》系列上位　與秀英交往十年

韓劇《浪漫速成班》韓國收視節節上升，昨晚（12日）播出的第10集更高收13.501%，同時也成功登上Netflix香港熱播榜第四位。劇集之所以大受歡迎，兩大男女主角絕對功不可沒，今天就來認識一下飾演「崔直說」一角的鄭敬淏。



《浪漫速成班》最近掀起了一陣追劇潮。（劇照）

鄭敬淏在《浪漫速成班》飾演明星數學補習講師「崔直說」，由於教學技巧出色有趣，家長都需要爭崩頭為子女報名，他出眾的外貌也大受學生歡迎。儘管如此，「崔直說」性格對人冷漠，直至遇上女主角全道嬿才漸漸產生轉變。

鄭敬淏飾演的「崔直說」成為了他的代表角色之一。（劇照）

1983年生的鄭敬淏今年將踏入40歲，父親是知名導演鄭乙英，曾執導《火花》和《千日的約定》等韓劇。他在父親反對下沒有靠星二代身份加入演藝圈，反而隱瞞家人報讀中央大學戲劇電影系，並成功通過了《KBS演員公開選秀》。鄭敬淏於2004年出道，同年快速以《對不起，我愛你》而為人熟悉，可是起初不時聽到演技差的負評。

星二代出身的鄭敬淏沒有靠父幹入行。（網上圖片）

鄭敬淏出道以來參與過的韓劇已超過25部，《機智牢房生活》可算是他進一步成功打開亞洲知名度的作品，及此2020年《機智醫生生活》中「金雋婠」一角更是將他的演藝事業推上高峰。《浪漫速成班》開播初時雖被批男女主角CP度不高，但隨着劇情發展，不少觀眾也深深陷入其中，讓鄭敬淏的演藝史名單上再添一部代表作。

《機智醫生生活》中「金雋婠」一角將鄭敬淏的演藝事業推上高峰。（劇照）

提到鄭敬淏，當然少不了少女時代秀英，皆因二人愛情長跑已十年，是韓國演藝圈中的模範情侶。鄭敬淏退伍時曾講過秀英是他的理想型，想不到戀情於2014年被爆出。當時雙方快速認愛，表示通過教會認識並於2012年開始交往，目前已是老夫老妻關係。兩人雖然甚少放閃，但約會時亦沒有刻意避嫌，甚至一同飼養兩隻小狗，其中一隻更取名「淏英」，不少網民都非常期待聽到他們步入教堂的好消息。

鄭敬淏與秀英已拍拖超過10年。（IG/@jstar_allallj、sooyoungchoi）

鄭敬淏與秀英不放閃也沒有刻意避嫌。（網上圖片）