《黑暗榮耀2》正式預告曝光　宋慧喬展開「恐怖復仇」大開殺戒

【黑暗榮耀2】宋慧喬主演的Netflix《黑暗榮耀》第2部將於3月10號上架，宋慧喬的復仇大戰進入最高潮，9號公開最新海報和預告，片中被報復的人們各種崩潰、瘋狂、尖叫，宋慧喬帶著神秘微笑說「歡迎妳，涎鎭」，令人不寒而慄。



宋慧喬在《黑暗榮耀》中的暗黑演技引起熱烈討論，第2部預告片一出，更讓觀眾期待她與霸凌團體的大戰，林智妍飾演的霸凌者朴涎鎮說：「我一點都沒錯！」宋慧喬聽到之後露出神秘微笑；而要幫助宋慧喬復仇的李到晛也講狠話：「我會讓你見識我身處的地獄。」《黑暗榮耀2》劇情究竟會有怎樣的神展開、宋慧喬能否復仇成功，處處都是懸念。

【圖輯】點圖放大逐格睇宋慧喬《黑暗榮耀》第2部預告👇👇👇

+ 27

而新一季的8款海報中，宋慧喬與受害者李到晛、廉惠蘭、鄭星一以及加害者林智妍、朴成勳、金赫拉、車珠英、金建宇等人的合照，對應每位演員表情微妙的不同，可看出她與每個角色的關係，細微變化讓粉絲大讚宋慧喬演技精湛。

【圖輯】點圖放大看《黑暗榮耀》第2部8款海報👇👇👇

+ 3

《黑暗榮耀》第1部上架後連續五周進入Netflix全球Top 10非英語劇集排行榜，全球累積逼近2億小時觀看時數，足見其人氣。劇中宋慧喬為了復仇去學圍棋，也意外在韓國掀起學圍棋的熱潮，根據韓國線上購物網站龍頭之一的Gmarket表示，從劇集上架日至1月17號為止，圍棋的相關產品銷售量比去年同期增加了134%，與圍棋相關的圖書銷售量與前一年相比增加了67%，國際象棋和象棋等棋類遊戲的整體銷售量也提高至74%，就連棋院也表示最近想來學圍棋的人數明顯增加。

【相關圖輯】《黑暗榮耀2》預告分析「9大伏筆逐個數」樸涎鎮手握髮夾暗藏玄機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

王子當街熱吻郭雪芙照片曝光 無視路人目光超自然

視帝女兒發燒住院 醫一度宣判「抽脊髓液」檢查嚇哭妻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】