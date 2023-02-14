TVB頭號童星鄭耀軒近照曝光　「鬼鬼哋」靚仔樣意外撞樣張致恒

現年14歲的鄭耀軒（耀B）是近年產量極高的無綫（TVB）童星，他3歲開始拍劇，合共參演過40部TVB劇集，包括《當旺爸爸》（2012）、《雷霆掃毒》（2012）、《熟男有感》（2013），當中以《公公出宮》（2016）「金多寶」一角、《金宵大廈》（2019）角色「東東」以及《降魔的》系列童年版「豪仔」令人印象最深，可惜耀B參演完《降魔的》便宣佈減產，事關父母考慮到就讀中三的他要專注學業，故耀B近年暫時淡出幕前。

耀B在《降魔的》系列中飾演童年版「豪仔」，賴慰玲飾演其母。（YouTube/@TVB USA）

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雖然耀B劇集減產，但他一樣活躍於社交平台，偶爾向粉絲分享生活照，大家仍能看到他的近況，而長大了不少的耀B洗脫昔日的稚氣，他的招牌冬菇頭更換成帥氣的短髮，感覺比以前成熟不少。其實不少人都對耀B的「鬼鬼哋」靚仔樣非常關注，其母親Irene之前接受傳媒訪問，便透露耀B的太爺是美國人！有網民睇完耀B的近照後，大讚他「小時候可愛 長大了也很帥」更有人稱他「鬼鬼哋」的樣子有點撞樣張致恒，但不管如何，耀B仍是十分可愛。

耀B洗脫昔日的稚氣，他的招牌冬菇頭更換成帥氣的短髮。（IG@yiubcheng521)

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