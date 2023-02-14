遊泰冲國｜胡慧冲動漫店尋回憶 叉燒姐Siam Square食「豬揼兜」

由泰國旅遊達人胡慧冲主持的《遊泰冲國》，昨晚（13日）胡慧冲拜訪位於曼谷的Atakito’s Shop，是泰國動漫迷必到的朝聖地，遠至日本的KOL都慕名來拜訪拍片，就知道這間店有幾出名。胡慧冲話自少就是幪面超人迷，初代的人物都如數家珍，但到近年已追不上，分辨不出新加入的成員。講返Atakito’s Shop店主Mr. X強調店內賣的全是正版正貨，均獲授權生產。胡慧冲講到鎮店之寶，是一件用來拍過劇的「咸蛋超人」戲服，他說︰「店主同我講8年前見到有人賣，佢睇到之後二話不說用咗80,000銖（約18,700港元）買。」胡慧冲形容「咸蛋超人」戲服就似一件潛水衣，入面有厚厚一層海棉︰「好大陣膠味，嗰時啲特技演員拍完除衫，啲汗好似倒水咁，真係血汗錢。」

Siam Square One商場除了火鍋，還有任食海鮮店。

店內其他精品還有泰國郵局同幪面超人crossover印製的 50周年郵票集，價值1,800銖（約420港元），入面的郵票真係可以寄信，泰國生產的日本動漫巨靈神玩具7,000銖（約1,632港元）、泰國戲院出的幪面超人爆谷筒550銖（約128港元）、咸旦超人crossover泰國猴神公仔，限量生產9個，目前已炒到30,000銖（約7,000港元） ，來到唔買都要睇下。之後「叉燒姐」帶大家去Siam Square One商場，入面雲集10間泰日韓任食自助餐。其中一間日式自助火鍋店，單是湯底就有8款，實有一款啱你。

叉燒妹教大家泰國人食海鮮的方法。

今晚（14日）肥人要留意，以前香港有舖頭門口掛住一條超大牛仔褲，大大隻字寫住「幾大都有」。今晚胡慧冲帶大家到來到，一間以肥人為消費對象的商場。放眼望衫褲鞋襪裙，全部服飾都係加大碼貨色，真係幾肥都有。接住「叉燒姐」同胡慧冲帶大家到Siam Square食「豬揼兜」，講的是平平無奇的豬頸肉連鎖店。該店原本籍籍無名，到後來居然賣到街知巷聞，背後有甚麼故事？今晚揭曉。節目更會介紹一味街頭小食「海左」，即係蟹肉春卷。行夜街唐人街附近可以食到碳爐炒米粉、幫襯由藥房改裝開到夜晚，賣酒味雪糕的雪糕店。