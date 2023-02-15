73歲婚紗女王Vera Wangchill爆過情人節　舉手投足盡顯女皇風範

73歲有「婚紗女王」之稱的知名美籍華裔設計師Vera Wang王薇薇，身家約七億美元，兼且憑着超級凍齡外表，成功令全球驚艷！Vera Wang40歲時，與美國投資家Arthur Becker結婚，惟結婚23年後，宣告與Arthur Becker和平離婚，之後被爆出離婚後戀上嫩男，男友比自己足足年輕36歲。情人節Vera Wang亦不愁寂寞，見她暢飲香檳chill爆慶祝，心情相當不錯。



好年輕。(Vera Wang小紅書)

73歲的Vera Wang Keep得勁好！(Vera Wang ig)

現年73歲的Vera Wang，身材卻比一般少女要好，經常穿吊帶裙露背大曬火辣身材，不過今個情人節，Vera Wang收起性感衣裝，反而身穿「死亡Barbie粉」連衣裙，大改以往狂熱風格。期間，她接過印有心心的香檳，手戴着的鑽石戒指更閃到反光，邊喝邊撩順滑的秀髮，暢飲香檳chill爆過情人節，舉手投足盡顯女皇風範。

手戴着的鑽石戒指更閃到反光，肯定好貴。(Vera Wang小紅書)

「婚紗女王」Vera Wang雖然超過 70 歲，卻沒有73歲的「靈魂」，即使是與前夫離婚後，也不諱避世俗目光，與足足比自己年輕36歲的花樣滑冰冠軍伊萬戀愛，不過戀情只維持了六年，便分手收場，幸好Vera Wang性格瀟灑，不會視戀愛為必須品，目前是名「快樂的單身富婆」!

舉手投足盡顯女皇風範！（IG/@verawanggang）