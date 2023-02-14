東張西望丨女私影模疑被攝影師非禮兼偷拍 苦主哭訴9成相乳貼透色

無綫資訊節目《東張西望》今晚播出一集，揭發一名業界廣為人知的攝影師G先生（化名）在私影期間疑拍攝女模特兒的走光照，受害人Y小姐（化名）驚訴：「嗰刻我好驚，唔知佢係咪影緊我，佢扯低我件衫，其實嗰刻我係走咗光。我覺得嗰下係好不安，佢其實咁係非禮我！」

Y先生（化小姐）拍私影時疑被影走光相及非禮。（《東張西望》影片截圖）

Y小姐在網上撰千字文控訴。（《東張西望》影片截圖）

事件源於上月中社交平台一則千字帖文，標題「我唔想有下個受害者」，當時人詳述在影樓的可怕經歷，疑被偷影走光照及非禮，不足24小時有過百留言，有多人有類似經歷。受害人Y小姐（化名）是模特兒兼樂隊歌手，被G先生私訊要求私影，當中不涉及金錢，在拍攝前只要求穿着自己衫，但在正式拍照時卻被指衣服顏色不好看，即場到更衣室揀衫。

Y小姐最初選了一件寬鬆款純黑色西裝褸，由最初用nude bra打底，後被游說黐乳貼，攝影師G先生更想進一步要求不做任何防走光安全措施，要完全真空，Y小姐說：「佢話P顏色好簡單，但P皮膚質感較難，好多外國Model都唔黐，令我覺自己好麻煩。」Y小姐堅持底線，但相信對方專業，將乳貼收藏得密，期間被G先生用筆要求「再黐過少少」，令她不太舒服。

之後，Y小姐換另一條吊帶長裙，今次G先生再要求「乜都唔好黐」真空上陣，Y小姐稱當時相信對方專業，但又被要求影跌膊相，當她為防裙太鬆甩落在後面綁結時，G先生突然又走近叫她為就燈光位「唔好郁」，但突然用力扯裙，Y小姐說：「明顯feel到角力，覺得佢係專登扯低我件衫令我走光。」由於G先生除了手中的相機，在大燈下還有一部已開鏡頭蓋的相機，Y小姐擔心這部相機已錄影到她走光，有人會將不雅片分享畀人。

Y小姐是模特兒兼樂隊歌手。（《東張西望》影片截圖）

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《東張》還原當晚情況，G先生當時有解釋是「方便試燈位」，但業內資深攝影師Yankov則說：「邊個會信，講出嚟佢自己都唔信啦！」如影拍攝花絮，相機應放在攝影師後面，現在擺放的位置顯然不合理。

Y小姐在臨走時更被要求「除咗條打底褲繼續影，話對腳好靚」，Y小姐直言當時好驚，因為當時夜深只有她與攝影師兩個人在影樓，雖然見到九成相片的乳貼位置都透色，但為盡快離開也不敢多言，但最奇怪是當Y小姐想跟G先生影合照，對方好擔自己會出鏡。事後她哽咽地說：「事件發生後幾日，我個人現處於好空白、混沌狀態，責怪自己咁鬆懈，擔心相被人放出去。」

G先生被要求影相突然衝前搶相機。（《東張西望》影片截圖）

事件還另一受害人J小姐（化名），她有與攝影師的私訊對話錄音，她說：「佢叫我坐喺地下，然後張開雙腿，除晒之後用布蓋住，但突然拎走塊布，我覺得佢係錄影中，好唔合理，冇必要親密接觸，對方仲突然流鼻血，我勁驚！」而《東張》亦有找攝影師G先生了解，並安排明日播放。