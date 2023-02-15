劉馬車曬14年前同羅力威合照　獲偶像長文勉勵︰不要被人利用

網名劉馬車的網絡紅人劉駿軒上周日（12日）擅闖渣打馬拉松賽道「參賽」，以及領取獎牌，全個過程都在網上直播。事件惹來網友熱議，及後劉馬車拍片激動表示：「TVB侮辱我，你班網民個個攻擊我，想我死！」

劉馬車借朋友號碼牌跑渣打馬拉松。

昨日（14日）劉馬車出Post恭賀藝人羅力威和雨僑情人節快樂，並獲得羅力威回覆。劉馬車及後再發文曬出與羅力威14年前的合照，以及羅力威的鼓勵說話。

羅力威和劉馬車合照。（IG@carriagelau0415）

羅力威先感謝劉馬車多年來的支持，對於劉馬車打算加入娛樂圈，羅力威提醒他不要被人利用，「你要自己好好判斷哪一些人是為你好，那一次機會是能夠幫到你的，不要被人利用，也不要利用人。」又勸他不要做犯法的事，「要正正當當全力做，流過汗、流過淚、自己滿意，這才是男子漢。」對話截圖又見到劉馬車多次致電羅力威，但羅力威似乎未有接聽電話。

劉馬車於社交媒體展示獎牌。（劉馬車IG圖片）

劉馬車公開發文多謝羅力威，並說：「轉眼蔥蔥（匆匆）十四載，你已出了數張專輯，你已是兩個孩子的父親，我卻甚麼都還不是，一事無成，甚至一路以來受盡（冷）嘲熱諷、攻擊侮辱，我覺得自己好愧對於你和雨僑姐姐 ，但我真的好想你知道，我的初心從來無變，我仍然是當年的那個軒仔。」他又承諾今年要做出成績，「我一定要逆轉自己的人生！人爾虞我詐，是真或是假，有時候只能當作聽笑話，只要你和我，互相相信著，打敗流言是非！」

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