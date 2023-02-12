渣打馬拉松｜蔡思貝1小時47分34秒完成半馬　網民讚：跑完都咁靚

蔡思貝（Sisley）於五年前參加渣馬半馬賽事時以1小時47分55秒佳績完成，由於比不少男選手還要快，因而獲封「TVB女鐵人」。今日（12日）她參加「渣打馬拉松2023」，再次報名半馬的賽事，最終以1小時47分34秒完成，比起上一屆快了21秒。

採訪：關穎賢

攝影：葉志明、梁碧玲



蔡思貝事隔五年再參加半馬賽事。（梁碧玲 攝）

思貝在11962名參賽者中排行第1272名，更是女性參賽者之中的第122名，成績相當之理想。她賽後接受傳媒訪問時表示，1小時47分34秒是自己的個人最佳成績（PB），不過她卻感到不太滿意，覺得自己可以再跑好一點：「PB咗，但係我想好少少囉，我都有愧於師父。」

蔡思貝的長跑老師吳輝揚非常滿意，不過她自己覺得有點可惜。（梁碧玲 攝）

蔡思貝賽後拉緊。（葉志明 攝）

蔡思貝的長跑老師吳輝揚為前香港華人馬拉松紀錄保持者，在香港長跑界相當有地位，他見到思貝的成績其實都感到相當滿意，否認思貝所講的「有愧於他」：「因為今日嘅天氣影響咗發揮，其實咁都PB到都真係幾難，亦都係好好表現㗎喇！咁嘅天氣都要好謹慎處理，唔可以夾硬嚟嘅，有咩意外就唔好啦，我都好滿意㗎喇！」

蔡思貝跑完半馬都一樣咁靚。（梁碧玲 攝）

好叻呀！（梁碧玲 攝）

思貝憶述自己在兩個月內大約操了30課，平均隔日就操練一次：「我記得我12月13號message師父話『嚟喇操喇』，今日啱啱好12號，真係啱啱兩個月。我一直都好緊張，但都同自己講，都盡咗力！」被問到賽後最想做甚麼，她表示想繼續進步，時間再做好一點。

蔡思貝覺得自己可以再跑好啲。（葉志明 攝）

蔡思貝有求必應與民眾合照。（葉志明 攝）

蔡思貝以1小時47分34秒完成半馬賽事。（葉志明 攝）

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