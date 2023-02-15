MIRROR下周五全員出席保險活動　Edan呂爵安：我有信心會齊人

將於3月開鑼的「HKT西九音樂節」今日（15/2）舉行記者會公布有關詳情，出席的歌手包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、方皓玟、洪嘉豪和衛蘭等等。Edan與陳卓賢（Ian）將於4月1日演出，但Edan受訪時坦言未知當日演出流程，亦未知會否與Ian同台演出：「以我所知好似未有太多合作空間，未敢講定，但會盡量睇下有冇得crossover。」首次獨自於台上唱一小時，再加上是戶外騷，Edan直言緊張又期待：「會好努力去練習。」



Edan坦言未知當日演出流程，亦未知會否與Ian同台演出。（陳順禎攝）

Edan將早前出席巴黎時裝周的片段剪成Vlog與網民分享，他化身「落機E」又Rap又唱《Paris嘅Gang Gang》亦大受歡迎。Edan笑言自己很喜歡這首歌，更收到音樂人一丁的邀請出Rap歌：「我話咪玩我，我試下咋，但都幾鍾意呢類型嘅歌，高爾宣嘅歌之前喺演唱會都有cover，唔知未來會唔會有呢個機會。」至於會否以「落機E」身份闖樂壇，他表示：「如果Rapper用『落機E』呢個名就太弱啦，似搞笑藝名多啲。未必會用呢個名，但IG po可能間中會用下，希望遲啲出多首畀大家聽。」

有指MIRROR將於下星期五（24/2）齊人現身保險活動，問到姜濤會否出席，而12子又會否如期齊人現身，Edan直言：「呢方面...等公司安排，我都唔知，suppose應該齊人。（Anson Lo今朝做訪問都話臨陣可能有變數，未知可唔可以齊到人）係咪呀？好難講㗎嘛啲突發事件，我覺得應該會齊人嘅，我有信心會齊人，期待咗齊人好耐。」至於姜濤的情況，Edan透露：「佢好返㗎啦，工作都有見到佢，大家放心，唔使太擔心。」

Edan有信心下星期五會齊人出席活動。（陳順禎攝）