Jeffrey筆試肥佬　盤點10位重考車牌藝人麥明詩4次未算最多？

魏浚笙（Jeffrey）考車筆試「肥佬」成為熱話，被網民嘲笑。但其實有不少藝人考牌都不是1 Take Pass，十優麥明詩都要考4次先成功，有位歌手考足11年，另外又有位姐仔重考到連考官都認出她！



魏浚笙（Jeffrey）日前Post自己的考車成績單，路試未考，但想不到連合格率逾9成的筆試都唔合格，震驚全網，好友和網民都紛紛留言：「乜原來會唔合格㗎？」原來除了Jeffrey，都有10位藝人未能1 Take Pass，當中尤以女星為主，不過要數到連筆試都「肥佬」，就確實可能得佢一個……

1.麥明詩

麥明詩（Louisa）自小贏在起跑線，連會考10A都考到，怎會估到考車原來難到她！她選港姐時就自爆考車4次才合格，因她起初挑戰混波，但之後就算轉考自動波，還是考多3次才考到。Louisa坦言當時大受打擊，並說：「人生第一次肥佬就係考車牌，當時好唔開心，唔習慣考試唔合格！」

十優麥明詩原來都唔係瓣瓣掂。（Instagram：louisa_mak）

2.J.Arie

J.Arie（雷深如）跟麥明詩一樣是高材生，畢業於香港大學法律學院法律系，但她考車卻足足歷時11年，要數埋甩P的話，足足用了15年！她去年在facebook貼車牌相，留言：「由18歲考完筆試再考路試，考咗11年，2019終於考到車牌。而家2022年再終於攞到正式10年車牌，經歷咗15年！」不過有網民就明言，揸車人命攸關，既然如此冇天份，還是不要累己累人比較好。

J.Arie考車牌考足11年，至第15年才「甩P」！（Instagram：jarielui）

3.張沛樂（沙律）

沙律考車原來都考了5次，她3年前在訪問中透露，13年在家中資助下考車，怎料2次都「肥佬」，於是心灰放棄。不過到5年後因工作關後要考車，也是考幾次才成功，她歸咎於運氣問題，表示：「第一次考天氣好差落大雨，考試時間又好早，期間我想Cut線去中線，但啲人唔知點解見你考車偏偏唔讓你，等咗好耐考官煞停我架車，仲遇到交通意外，真係好黑仔！」

沙律考車總是遇上黑仔事件，最後考了5次。（Instagram：charlottecheung107）

4.蔡思貝

蔡思貝早年報考車時，把心一橫報貨車，結果不合格，要考第二次先成功。但她的駕駛技術似乎麻麻，試過刮花座駕、撞凹車門，之後更多次觸犯駕駛條例，例如：邊揸車邊伸手機出車外拍攝、未依交通標誌而撞的士、未知現時駕駛技術有否提升？

蔡思貝前後考兩次車，但似乎不時觸犯駕駛條例。（Instagram：sisleychoi）

5.傅穎

傅穎早年斬釘截鐵表示不會考車，因相士曾批她易生意外，她也怕撞死人。不過因為工作關係，她被逼考車，最終考兩次終於成功，15年更豪擲百萬買一手Audi R8，慶祝成為新牌仔！

傅穎曾被相士批不宜揸車，最後還是因工作需要去考車，她直言是命運。（Instagram：theresafu.ww）

6.周秀娜

周秀娜考車一樣2 Take Pass，第一次考車時僅得泊車合格，其後她密密補鐘，考車當日轉彎上斜時一度差點剷上行人路，見成績單上更列出她犯下8個小錯誤，幸好最後有驚無險，總算合格。

周秀娜考車都要2 Take Pass！（Instagram：louisa_mak）

7.張秀文

張秀文就曾自爆，自己考車牌4次先合格，考到連考官都認得她！她指自己入行第2年就考車牌，但只得泊位與掉頭合格，之後又遇上經常偷懶瞓覺的教車師傅，一度放棄的她7年後再報駕駛學校重考幾次，還遇上重複出現的考官，考完之後考官還表示已認得她。

張秀文考牌考到被考官認得！（Instagram：sammicheung926）

8.陳嘉桓

曾為駕駛學校代言人的陳嘉桓，考車原來亦並非1 Take Pass，她指自己學車1年，報讀漸進課程，但考車時太緊張，泊位後了1吋要重考，第二次終於成功，她即買了架二手Mini Cooper獎勵自己。不過，新手上路的她就試過因車速太慢，被其他司機舉粗口手勢問候。

陳嘉桓曾任駕駛學院代言人，但她考車也非1 Take Pass！（YouTube截圖：MEG Limited）

9.陳嘉容

陳繹嵐（前名：陳嘉容）前後考牌3次，她指自己第二次因忘記望倒後鏡而「肥佬」，但自言考到後有練駕駛技術，揸車十分穩陣，不會被扣分。

陳繹嵐共考牌3次。（Instagram：eunis818）

10.黃伊汶

黃伊汶在加拿大留學時考車牌，前後考了3次先成功，她說自己因粗心大意犯錯，又被考牌官氣場嚇親，影響表現。