許美靜穩退20年再復出掀回憶殺　近況曝光身材圓潤不少

新加坡歌手許美靜曾演唱多首經典歌曲，如《傾城》、《城裡的月光》、《都是夜歸人》等，歌曲推出後在香港爆紅，陪伴不少80後成長，又試過連續3星期登上香港流行榜首，唱片銷量超過20萬張，更令她贏得「小王菲」的稱號。不過在1999年，許美靜因感情以及精神狀況，退隱於演藝圈。直到今年1月，48歲的許美靜終於再度復出，感動了不少網友。

許美靜有「小王菲」的稱號。(視覺中國圖片)

許美靜在90年代初歌聲美人氣紅，曾演唱多首經典歌曲，如《傾城》、《城裡的月光》、《都是夜歸人》，陪伴不少80後成長，更贏得「小王菲」的稱號。可惜她星途坎坷，1999年發行完《靜電》後，因感情及精神狀況穩退演藝圈，之後傳出她懷孕的消息，不過卻一直未獲證實。在2006年，許美靜突然做出驚人之舉，她跟蹤陌生人進入酒店房間，並高喊「call me god」，其後被醫生證實患上精神分裂症，要留院治療。直到今年1 月，48歲的許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！

48歲的許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！（Mic's Video Station YouTube)

許美靜足足有20年無回來舞台上跟大家見面，當日她身穿白色印有眼睛圖案的外套，再搭配不規則花紋長裙，身材相比以前明顯圓潤不少，她不時向着台下觀眾揮手，人很精神，氣色亦不錯，看得出她很享受舞台！最後演唱歌曲《陽光總在風雨後》，之後與粉絲約定「下次見」。她的復出感動不少網友，紛紛表示「好高興再次看到她」、「是回憶中的聲音」又希望她可以再開演唱會！

她的復出感動不少網友。（Mic's Video Station YouTube)