林青霞憶1978年與劉文正合作往事　《處處聞啼鳥》一場戲暗藏危機

有「男神始祖」的70年代巨星劉文正日前驚傳病逝美國，經紀人夏玉順15號透露，劉文正是在去年11月 12日生日前因心肌梗塞病逝於賭城拉斯維加斯，享壽70歲。然而夏玉順事隔一日卻改口表示，認為劉文正是為了躲避外界關注，才拜託他公布這個消息。誤傳死訊一事引起廣大關注，影壇巨星林青霞也回憶起過去雙方合作的場景，直言劉文正是最有魅力的歌星。



林青霞過去曾與劉文正合作出演電影《處處聞啼鳥》、《燃燒吧！火鳥》。據《中時新聞網》報導，林青霞回憶起曾與劉文正合作演出的《處處聞啼鳥》，當時有一幕是從樹上跳下來的戲，但當時劉文正在樹上似乎相當為難，後來她才發現原來當時劉文正穿著有鞋墊的鞋往下跳，也讓簡單的動作隱藏著危險。

【圖輯】點圖放大看劉文正林青霞拍攝1978年電影《處處聞啼鳥》的照片👇👇👇

+ 9

15日下午傳出劉文正死訊，當時夏玉順第一時間作出回應，但後來又傳出劉文正新加坡的親近友人朋友轉述，劉文正過世是烏龍訊息，但他不願出面否認消息。而夏玉順事隔一日後，亦改口認為劉文正是為了躲開外界關注，才拜託他公布這個「死訊」。

【同場加映】林青霞賀68歲生日 感激好心人掩護走光：我的胸部赤裸裸地曝了光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 49

延伸閱讀：

被指「愛是買房買車」 張鈞甯罕見怒了：姐是靠自己！

獨／劉文正詐死？三線索直指劉文正活著真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】