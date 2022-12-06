林青霞曾與張艾嘉互換角色　1977年《紅樓夢》賈寶玉為何由她演？

林青霞早前登上了微博熱搜。一名網友在她的微博下留言「姐姐娶我」，她回覆道：「少來這套，娶嫁之事別再提了。」直率之中帶些無奈，頗見網絡精神。



息影已久。1994年的《東邪西毒》公映之後，影壇再無她主演的新作，只留下無數與她有關的電影記憶。

林青霞的電影代表作有哪幾部？這個問題的答案可能是《刀馬旦》，《笑傲江湖II東方不敗》，《新龍門客棧》，《重慶森林》……一部部經典之作，成就了風華絕代的銀幕女神。

不過要說最有代表性的片段，《笑傲江湖II東方不敗》中，她反串男角身著紅衣仰頭喝酒的一幕，讓一代人入腦入心。《笑傲江湖II東方不敗》並不是林青霞第一次反串表演。1977年的電影《金玉良緣紅樓夢》中，她出演賈寶玉，與張艾嘉在大觀園中演繹了一段淒美的愛情故事。

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林青霞與張艾嘉角色互換

邵氏公司出品的《金玉良緣紅樓夢》，由李翰祥擔任編劇、導演，林青霞、張艾嘉、狄波拉、米雪主演。

最初，公司安排23歲的林青霞飾演林黛玉一角，24歲的張艾嘉飾演賈寶玉。李翰祥面見了兩位演員之後，發覺林青霞比張艾嘉高出許多。林妹妹怎麼能比寶哥哥高？他當即決定兩人的角色互換。

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《紅樓夢》這樣一部長篇文學巨著，想用一部電影完整呈現是不可能的。李翰祥在劇本創作時去繁就簡，只保留賈寶玉和林黛玉、薛寶釵的愛情婚姻線。有關賈府興衰的情節，以及賈璉、賈元春、賈迎春、薛蟠等人物，基本一筆帶過，或者完全隱去。

如果說原著是一部描述封建社會的百科全書，那麼電影《金玉良緣紅樓夢》就是一幅描繪大觀園純美愛情的畫卷。

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《金玉良緣紅樓夢》是黃梅調電影，人物在情到濃處時，會以黃梅戲的曲調唱出心中的喜怒哀樂。不過，李翰祥沒有拘泥於戲曲電影的拍攝手法，他並不苛求演員要有戲劇表演的身段，而是以傳統愛情片的模式來拍攝，戲曲唱段只是烘托情感氛圍的手段。

《金玉良緣紅樓夢》作為一部愛情片，最大的看點就是林青霞和張艾嘉在影片中上演的情感戲。兩位年輕演員充分發揮青春伶俐的特質，將賈寶玉和林黛玉的悲劇愛情演繹得纏綿悱惻。

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影片中有三段表演堪稱名場面，彰顯出兩位主角的不凡實力。第一段表演「寶黛初遇」。張艾嘉出場時，抓住了人物柔弱的特徵，同時還表現出少女對陌生環境的拘謹。林黛玉初見賈寶玉的那一幕，張艾嘉憑藉羞澀的表情、閃爍的眼神，將少女複雜的內心世界詮釋得精準到位。

張艾嘉出場時，抓住了人物柔弱的特徵，同時還表現出少女對陌生環境的拘謹。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

林青霞出場時，把握住了賈寶玉大男孩的本性，拿著一架小風車就衝了出來。她一亮相，一個帥氣、陽光、活潑的賈寶玉走進了林妹妹的視線。林青霞從動作到神態，甚至是眼神，都像極了處在青春期的男生。可以看出，她在開拍之前做足了功課，才能在一出場時就把賈寶玉的形象立住。

林青霞出場時，把握住了賈寶玉大男孩的本性，拿著一架小風車就衝了出來。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

第二段表演是「黛玉葬花」。這一段是張艾嘉的獨角戲，她在葬花的同時，還要深情配合黃梅調唱段表演。「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知。」這一段唱詞寫盡了林黛玉被賈寶玉「拒之門外」的心酸。

這場戲對於人物而言至關重要，自此以後，林黛玉的健康每況愈下，為她的悲劇結局埋下伏筆。張艾嘉走進了人物的內心世界，與林黛玉共情，最終完成了這一段動情表演。

這一段是張艾嘉的獨角戲，她在葬花的同時，還要深情配合黃梅調唱段表演。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

第三段是「寶玉大婚」。賈寶玉掀開新娘子紅蓋頭之後，驚訝地發現新娘不是林黛玉，整個人的狀態由大喜轉入大悲。林青霞的這段表演一氣呵成。她先是捶胸頓足，繼而嚎啕大哭，隨後還有一大段唱詞，將人物的心態表露無遺。

林青霞的表演極具爆發力和感染力，觀眾能夠被她帶入到電影情境當中，感受到賈寶玉萬念俱灰的心境。

林青霞的這段表演一氣呵成。她先是捶胸頓足，繼而嚎啕大哭，隨後還有一大段唱詞，將人物的心態表露無遺。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

兩位主角的表演均為上乘，但是影片上映之後，仍有不少質疑之聲。批評者認為張艾嘉不是他們想像中的林黛玉。對此，導演李翰祥回應道：「情人眼裡出西施，到底西施什麼樣，大概回家去看看老婆就知道了！」

李翰祥告別黃梅調電影

李翰祥將電影定名為《金玉良緣紅樓夢》頗具深意。「金玉良緣」這個典故就是出自《紅樓夢》，指的是薛寶釵的「金鎖」和賈寶玉的「通靈寶玉」，意思是門當戶對的姻緣。

這個片名極具諷刺意味。賈寶玉和薛寶釵被強行撮合到一起，兩人的婚姻並不幸福。李翰祥定下這個片名，加重了影片的悲劇氛圍。

影片於1977年7月開機，同年10月公映，前後期製作歷時三個月。當時《紅樓夢》IP正熱，香港幾家公司搶拍。出品方為了爭取有利檔期，只得加速製作。李翰祥原計劃奔赴韓國拍10天外景，為了趕檔期無奈放棄。

《金玉良緣紅樓夢》雖然在香港取景拍攝，但製作上仍然是精雕細琢。影片開場，導演用了一組鏡頭來展現賈府的榮華富貴。近景的古董珍玩，遠景的庭院園林，無不透著奢靡氣息，彰顯了貴族氣派。

影片開場，導演用了一組鏡頭來展現賈府的榮華富貴。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

邵氏電影的製作以精打細算著稱，大部分動作片的服裝和道具都是不斷重複利用。不過，李翰祥拍電影，服化道方面是出名的嚴謹與高規格。因為他的電影能夠保證賣座，老闆邵逸夫通常都會給他的製作開綠燈。

細看《金玉良緣紅樓夢》中的人物服飾穿搭，就會發現賈寶玉、林黛玉每場戲的服裝、配飾都不相同，凸顯出世家子弟的奢華。

賈寶玉每場戲的服裝、配飾都不相同，凸顯出世家子弟的奢華。（《金玉良緣紅樓夢》劇照）

這樣的用心設計在今天看來是理所當然，但當時香港電影行業的服化道製作條件十分有限。李翰祥將一部古裝片拍得如此細緻入微，他是以創作藝術品的態度來拍電影。

邵氏公司為何要大手筆投入拍攝《金玉良緣紅樓夢》？

李翰祥曾憑藉《江山美人》（1959）、《梁山伯與祝英台》（1963）兩部作品掀起黃梅調電影熱潮。影片公映後火遍東南亞，讓邵氏公司賺得盆滿缽滿。

《梁山伯與祝英台》大獲成功之後，李翰祥于同年離開了邵氏公司，奔赴台灣自創國聯電影公司。1970年代初，李翰祥的國聯公司經營失敗，他重回邵氏公司。李翰祥回歸之後，公司請他拍攝《金玉良緣紅樓夢》，希望他能夠重現往日黃梅調電影大賣之勢。

雖然李翰祥兢兢業業地完成了拍攝工作，但是影片公映之後並未掀起市場波瀾。因此，《金玉良緣紅樓夢》成為李翰祥執導的最後一部黃梅調電影。

從創作角度看，名著改編是一把雙面刃。《金玉良緣紅樓夢》的愛情故事嚴格按照原著的走向編排，導演的發揮空間較小，情節驚喜較少，對觀眾的吸引力也會降低。從市場角度看，當時的年輕電影人許冠文、洪金寶已經嶄露頭角。他們主演的喜劇片、動作片開始佔據市場。新的時代來臨，黃梅調電影已經無法引領市場潮流了。

今天再看《金玉良緣紅樓夢》，林青霞和張艾嘉的表演已成絕美回憶。兩位銀幕女神展現出來的活潑與精緻，在影史中留下了亮麗的一筆。

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