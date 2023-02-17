內地小鮮肉駕校教練顏值高走紅　似楊洋Jeffrey有星味

最近內地發生不少因擁明星臉而意外走紅的趣事，近日在浙江衢州有一名29歲的駕駛學校教練單利杭，因貌似男星楊洋而引起關注。顏值高的他某個角度更神似魏浚笙（Jeffrey ），絕對是靚仔的綜合體，讓不少網友紛紛留言大喊「好帥」且想重考學車。

29歲駕駛學校教練單利杭因神似楊洋而走紅。（影片截圖）

眼見網上曝光的影片所見，戴着cap帽的單利杭五官精緻，濃眉大眼，從側面看其鼻子相當高挺，皮膚白皙，下顎線相當明顯，整個人看起來炯炯有神，身上散發一種清新儒雅的感覺，駕駛着教練車相當自信帥氣。

單利杭被指神似楊洋。（影片截圖﹑楊洋微博圖片）

單利杭帥氣模樣被網友指神似楊洋，翻查同是戴着cap帽的楊洋模樣，一對比之下二人確有些神似。事關二人同屬鵝蛋臉型且皮膚白皙，散發的溫和氣質都一樣，乍看之下可能會令人傻傻分不清。除了楊洋之外，他的某一些側面﹑仰望的角度貌似Jeffrey， 一雙無辜大眼特別迷人，360度零死角，讓不少網友留言：「好帥啊」﹑「天菜」﹑「這種教練練車都會積極」等，甚至直言比男明星還要帥。

某角度同Jeffrey神似。（影片截圖﹑jeffreyngai＠IG）

據內地報導指，對於大家讚他有一張明星臉，他早就習慣麻木了，他表示：「說像甚麼的都有，我也就習慣了麻木掉了。網上的人說得比較多，身邊的朋友看我都很平常，我也覺得我很普通的。」甚至有女生專程去到駕校看他。而他個性溫和在教車的時候不會罵人，所以他還收過「從不罵人，細心教導」的錦旗，可想而知他在教車界是多這麼的受歡迎。