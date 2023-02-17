高雲翔顏值重回巔峰男人味十足　孖范冰冰主演《巴清傳》播出無期

內地男星高雲翔在2018年於澳洲被指控涉嫌性侵一名女子被捕，隨後演藝事業停擺且形象受挫。不過經過多次的審訊後，在2020年他被控的所有罪名裁定全部不成立，獲判無罪當庭釋放。而已返回內地近三年時間的他，雖然一直沒有影視作品推出，但他仍活躍更新微博同網友互動，近日更上貼一張黑白自拍照，顏值重回巔峰，帥氣十足，讓不少網友激讚。

高雲翔在2018年於澳洲被指控涉嫌性侵一名女子被捕。（視覺中國）

對比高雲翔在1月份上貼的照片看，當時的他臉頰較為豐腴，臉容顯得憔悴，整個人沒精打彩的。但是在近日上貼的黑白照中，他明顯帥氣許多，其臉頰消瘦，下巴尖尖，眼睛有神，而且留有鬍鬚，男人味十足，重回以前的帥氣模樣。不少網友看見後都表示：「好帥啊」﹑「新形象酷」﹑「男神」等，期待他的復出。

高雲翔顏值重回巔峰。（高雲翔微博圖片）

雖然高雲翔所有罪名均不成立，但其好老公好爸爸形象已經盡毀，回國至今亦遭到封殺。而他在當紅之際與范冰冰拍攝的大型古裝劇《巴清傳》播出無期，除了因為他的關係外，范冰冰因為「陰陽合同」涉及逃稅問題而被封殺，男女主角雙雙出事，最終令劇集石沉大海。雖然外傳為了該劇能夠推出，製作公司會重拍用特定的技術將原有的主要演員鏡頭換掉，改用另一位演員替補上等，但至今仍未有任何有關消息，似乎播出之日遙遙無期。

《巴清傳》播出無期。（微博圖片）