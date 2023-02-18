Avril Lavigne否認參加《乘風破浪4》　網爆多位國際天后洽談中

內地芒果TV於2020年打造的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》（現改名《乘風破浪》）紅遍全國，雖然第二、三季的口碑大不如前，但依然不乏話題，最近網上更爆出第四季名單，當中包括加拿大歌手Avril Lavigne、日本乒乓球運動員福原愛、梁靜茹等，旋即引起熱議。



網傳《乘風破浪4》名單。（網絡圖片）

不過，該名單在網絡瘋傳後，多位藝人已予以否認，而日前Avril Lavigne在外國節目《PopCrush Nights》中也被問及此事，她表示：「這不是真的，我只能這樣告訴你！我沒有聽到任何關於這個節目的消息，不是真的，這很有趣。」

Avril Lavigne表示自己沒有聽到任何關於節目的消息。（instagram@avrillavigne）

除此之外，昨日（17日）還有網友爆料指今年的《乘風破浪4》，每次公演都會請一位國際姐姐助陣表演，指Avril Lavigne初步定為首次公演飛行嘉賓，隨後幾次公演節目組尚在商談，好似Katy Perry、Shakira、Lana Del Rey、Adele、Ariana Grande等。見到這一連串國際天后，網友們也半信半疑，同時也大感驚訝：「這些名字 來了任何一個都能嚇死我」、「好有錢」、「後面幾個完全不敢想」等，不過基於Avril Lavigne已經否認，因此也有不少網友認為是芒果TV炒作。

有網友爆料賽制。（網絡圖片）

點擊睇更多Avril Lavigne近照：