魯振順坦然年少因沒有背景　遭TVB不公平對待離巢 ：唔開心咪走囉

現年65歲的魯振順入行45年，是劇中常見的甘草演員，近日他接受演藝人協會訪問，講述自己因為拍攝電影《天皇巨星》，令自己的人生跌入低潮期。

現年65歲的魯振順入行45年（Facebook/@HKPAG）

魯振順的父親是海員，不時在家中聽唱片，在耳濡目染下令魯振順愛上了音樂。十三、四歲時參加了兒童合唱團，機緣巧合下拍攝無綫劇集《樂韻雛聲》，這次的經驗令他對電視台工作大感興趣，甚至希望未來可以在電視台工作。後來因為跟不上學校的進度，剛好遇上無綫招考藝員訓練班。魯振順在18歲那一年考進了第八期藝員訓練班，他表示在訓練班中的生活多姿多彩，包括學習演戲技巧、舞蹈、司儀、談吐、舉止、魔術、武術等等。

同一時間華星娛樂有限公司亦舉辦天才歌星訓練班，而魯振順同樣報考成功：「華星簽我哋，四年合同，冇底薪，免費唱四場，所有活動都要經華星佢哋抽佣20%。」當時魯鎮信希望可以同時與華星及無綫簽約，可惜的是雖然同為姊妹公司，但合約只能簽一份：「嗰陣我就飲水思源，話就話係飲水思源，講真我都要食飯㗎，冇底薪我點樣過日子，所以都係揀返藝員訓練班，咁樣就入咗無綫做咗四年。」

當時魯振順的父親反對兒子入行。（Facebook/@HKPAG）

魯振順考慮到與華星簽約後，人工缺乏穩定性（Facebook/@HKPAG）

因此就選擇TVB。（Facebook/@HKPAG）

魯振順分享加入TVB四年後就離巢的原因：「嗰陣細個希望可以早啲成績，就會覺得點解啲機會唔俾我，好多人搵我拍戲，但係當經過公司之後，個機會就會俾咗第二個，因為我冇背景冇其他人支持。我嗰陣好憤恨，覺得呢個世界好唔公平。做咗四年覺得唔開心咪走囉。」

值得一提時，他在1983年拍攝一部名叫《天皇巨星》的電影，這一部作品令他飽受不少非議：「呢一齣電影累死我，原本我唔係第一男主角，原本係嘉倫哥（梁嘉倫），邵音音姐姐係第一女主角，但係佢哋拍拍下有拗撬，之後就改咗劇本，將戲份擺係兩個新人身上，咁個新人就係我同夏淑玲。因為嗰陣嘅觀眾好單純，就將『天皇巨星』同魯振順連埋一齊，我係冇自稱自己做天王巨星，而呢四個字累到我好慘，奚落、嘲笑、睇唔起，我好委屈咁過咗一段日子。嗰套嘢令我孭咗好多騷，爭咗好多嘢要我要畀。」

魯振順表示電影《天皇巨星》令他飽受不少非議。（Facebook/@HKPAG）

因為觀眾將『天皇巨星』同魯振順連埋一齊（Facebook/@HKPAG）

他再三強調冇自稱自己做天王巨星。（Facebook/@HKPAG）

魯振順坦然當時的日子不好過。（Facebook/@HKPAG）

這段時間，魯振順不但事業不太順利，就連愛情亦出現問題：「嗰陣時同女朋友拍拖七年，原本想同佢結婚，佢話我哋唔可以結婚，咁你同我拍拖七年做乜嘢，我發覺原來乜嘢都唔屬於我。」之後他便輾轉去了亞視電視發展，突然無綫有一班人加入了亞洲電視，而這些人就是當時令他離開無綫最大原因，他憶述當時情況：「佢哋同我講，『你個樣最適合扮小市民，唔係小新角色，乸型就啱你』，佢哋想定型，咁我咪走囉。咁啱有人搵我去台灣拍嘢，所以我真係好多謝上天嘅照顧。」