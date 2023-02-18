無限超越班｜薛凱琪再孖小鮮肉周柯宇做情侶　相差21歲零違和感？

41歲薛凱琪（Fiona）在內地演技競演真人騷《無限超越班》中挑戰了多個不同角色，好似姚金鈴、王語嫣，配音「包租婆」等，雖然評價毀譽參半，但依然很受網友歡迎。



薛凱琪在節目玩得好開心。（微博@薛凱琪）

節目最新一集以「最佳拍檔」為主題，Fiona再次同20歲周柯宇合作，還原電影《志明與春嬌》經典台詞與場景。片中的Fiona身穿羊羔絨衛衣，扎起髮髻，頭戴髮夾與花飾，可愛又青春；而對面的周柯宇則身穿白襯衫搭配深啡色西裝褲，打上印花領呔，儒雅復古，兩人的造型與原版完全不同風格。Fiona望著周柯宇，有些眼泛淚光哽咽地說：「周柯宇，我真的比你大很多你知道嗎？」而周柯宇也回應：「但是我真的高你很多。」

雖然只是幾秒片段，但不少網友都指兩人很有「化學反應」，相差21歲依然CP感十足，無論顏值、身高等都非常合襯，隔著mon都感受到浪漫氛圍，紛紛感歎道：「OMG，這對視的眼神好絕」、「果然很配啊」、「速速求求兩人給我合作一部劇」等。

而早在節目開播前，Fiona同周柯宇就曾合體「放閃」，親密演繹《優獸大都會》（Zootopia）的朱迪（Judy Hopps）同阿力（Nick Wilde）的片段，當時也引起網友熱議，大讚兩人合襯，雙方粉絲更是不捨「讓出」自家偶像，頗有「心碎」的感覺。

+ 3

點擊睇周柯宇照片：

+ 8

點擊睇薛凱琪靚相：