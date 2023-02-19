浪漫速成班︱50歲全道嬿遭批老土　大滿貫影后超搶手男星爭住合作

由全道嬿和鄭敬淏主演的韓劇《浪漫速成班》繼續大熱，但好評不斷的同時亦有觀眾直言男女主角CP感太低，甚至批評今年已50歲的全道嬿穿搭造型老土，不適合演30代後半的角色。不過全道嬿作為韓國大滿貫影后，依然帶領住收視節節上升！



全道嬿在《浪漫速成班》中飾演前手球國家代表隊選手出身的「南行善」，由於母親因意外離世，她當起了養女「南海伊」的母親，並經營着一間小菜店。其後因「崔直說」走進自己的生活，她對愛情重新燃點了希望，但卻因單身母親的身份而陷入爭議，甚至連累到男方和家人，劇迷都非常期待二人會如何克服難關走在一起。

全道嬿在《浪漫速成班》的角色慘被批出戲又老土。（劇照）

今年剛滿50歲的全道嬿與男主角鄭敬淏現實中相差10年，因此早於開播前已有CP感太低的批評。開播後部分觀眾也對全道嬿要演30歲中後的角色感到負擔，加上造型老土使人出戲。即使出現如此的負評，劇集收視卻節節上升，觀眾也不同佩服這位大滿貫影后的厲害之處！

全道嬿和鄭敬淏CP感雖低，但神奇地愈看愈令人上癮。（劇照）

全道嬿自1990年起通過拍廣告入行，1992年以韓劇《孫子兵法》正式以演員出道。30多年來全道嬿參與過作品近50部，其中不乏尺度大的限制級電影，包括《下女》等，講到她的代表作則必定是《密陽》和韓劇《布拉格戀人》。

全道嬿是韓國少有的大滿貫影后，因而在韓國地位非凡。（starnews）

全道嬿是韓國少有的大滿貫影后，目前為止她已從韓國三大影壇頒獎禮：青龍獎、大鐘獎和百想藝術大賞中奪下15個大賞。此外，全道嬿曾於2007年獲《康城影展》頒發「最佳女演員」，其後成為韓國首位擔任同影展的主競賽評委。全道嬿在韓國有着傳說之稱，雖然她已是男神收割機，曾合作過孔劉、李政宰和黃晸玟等，但傳聞所有男演員都仍希望與全道嬿有合作機會。

全道嬿曾於2007年獲《康城影展》頒發「最佳女演員」。（網上圖片）

全道嬿是男神收割機，與孔劉後更成為好友。（劇照）