曾志偉望TVB繼續與時並進　年尾前將舉辦《大灣區音樂頒獎禮》

曾志偉今日（19日）以節目內容營運總經理身份現身沙田馬場出席「TVB賽馬日」，他笑言因疫情馬場再開放給公眾入場，TVB事隔十多年再舉辦賽馬日別具意義：「希望可以帶到歡樂俾大家，賽馬日最適合大家相聚，可以見面、玩下，最重要係可以做善事！」



曾志偉與一眾男藝員現身馬場。（葉志明 攝）

全台總動員！（葉志明 攝）

作為娛樂圈著名馬主之一，曾志偉慨歎「啲馬走得七七八八喇」，現時正與朋友共同擁有兩隻馬，會否再買馬匹就要看緣份：「有啲馬好貴都未必贏，有啲馬好平買返嚟結果就贏大賽，命運最緊要！」他笑言自己平時身邊很多人向自己攞貼士，但其實自己輸多過贏，贏過最多則是大約四、五年前，當時他買2000元，贏到超過1600多萬獎金：「中咗嗰次之後，就好多人問我，但之後就成年冇再中過。」

曾志偉透露試過買馬中1600多萬，但始終不及叻哥陳百祥叻。（葉志明 攝）

通訊事務局日前公布免費電視台及電台牌照中期檢討，根據2021年諮詢期間收集意見，指出TVB「劇集和綜藝節目千篇一律」、「只播放懷舊和沒有新意的節目」、「節目經常介紹大灣區」等等的批評聲音，曾志偉回應道：「我哋公司係以觀眾層為原則，都係家庭觀眾多，所以好似《獎門人》咁雖然都做咗20幾年，但都係一個老少咸宜嘅節目，我哋都有個部門會繼續研發啲新嘅節目同劇情，不斷與時並進。」

曾志偉表示希望與時並進，現正積極籌備《大灣區音樂頒獎禮》（葉志明 攝）

曾志偉又透露，TVB將會將《勁歌金曲頒獎典禮》變成兩年一屆，並於中間穿插《大灣區音樂頒獎禮》：「即係每隔年就係大灣區、勁歌金曲、大灣區、勁歌金曲，今年就會舉辦《大灣區音樂頒獎禮》。」被問到香港歌手爭獎機會會否較少，曾志偉強調香港歌手在大灣區很受歡迎：「內地歌手都會有，我哋嘅榜會有哂所有唔同嘅機構一齊計票數，頒發畀無論係香港、內地定係東南亞（嘅歌手）！」他表示現時仍處於籌備階段，但預計會於今年八月之後才會舉辦。