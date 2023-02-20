成龍新戲同馬兒建立感情 離別在即赤兔馬不捨流淚
撰文：陳浩賢
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內地電影《龍馬精神》，由成龍、郭麒麟及劉浩存主演，而且今次還有動物演員「赤兔」，片中講述成龍演出落魄的龍虎武師，一直想培養馬兒成為動作明星，卻陷入了官司糾紛。近日電影殺青，成龍跟馬兒培養出感情，一人一馬離別在即，男子漢成龍也不禁流淚，想不到馬兒都跟著眼濕濕，要成龍為牠拭淚，之後網民更紛紛提議成龍收養馬兒。
電影講述生活落魄的老羅，有一匹愛馬「赤兔」，他一直想把牠培養成片場的動作明星，不料卻深陷官司，只能求助多年未見的女兒小寶和她的律師男友乃華。片中可愛馬兒赤兔，生得甚有靈性，跟成龍兩個月相處，更建立出感情，近日電影殺青，成龍不禁流下男兒淚，而馬兒也不捨得成龍，離開時不斷回首，流出了馬淚，讓人甚為感動。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。