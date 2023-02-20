成龍新戲同馬兒建立感情　離別在即赤兔馬不捨流淚

內地電影《龍馬精神》，由成龍、郭麒麟及劉浩存主演，而且今次還有動物演員「赤兔」，片中講述成龍演出落魄的龍虎武師，一直想培養馬兒成為動作明星，卻陷入了官司糾紛。近日電影殺青，成龍跟馬兒培養出感情，一人一馬離別在即，男子漢成龍也不禁流淚，想不到馬兒都跟著眼濕濕，要成龍為牠拭淚，之後網民更紛紛提議成龍收養馬兒。

成龍新戲跟馬兒建立感情，好感動。（微博圖片）

電影講述生活落魄的老羅，有一匹愛馬「赤兔」，他一直想把牠培養成片場的動作明星，不料卻深陷官司，只能求助多年未見的女兒小寶和她的律師男友乃華。片中可愛馬兒赤兔，生得甚有靈性，跟成龍兩個月相處，更建立出感情，近日電影殺青，成龍不禁流下男兒淚，而馬兒也不捨得成龍，離開時不斷回首，流出了馬淚，讓人甚為感動。