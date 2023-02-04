風再起時｜梁朝偉上堂學彈鋼琴似足乖學生　彈錯現可愛樣融化粉絲

由兩大影帝梁朝偉和郭富城主演的電影《風再起時》即將上映，而在其中一段官方播放的預告片中，飾演南江的梁朝偉彈着鋼琴，為郭富城扮演的磊樂伴奏，讓其在旁大騷舞技，這一幕讓不少網友讚不絕口。而梁朝偉為了這一幕更每日用８小時去苦練，近日官方更釋出其學鋼琴的最新花絮，認真模樣讓大家紛紛稱讚夠敬業。另外，他在拍攝該片段時不小心彈奏出錯，擺出吐舌頭的模樣，相當可愛，融化不少粉絲的心。

兩大影帝梁朝偉和郭富城主演，掀起全城關注。（《風再起時》微博圖片）

眼見梁朝偉學習彈鋼琴的片段可見，身穿白色T-SHIRT搭配牛仔褲的他，打扮相當休閒。據指他在學習階段是每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從一開始他站在老師旁細心聆聽指導，從琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，眼見他非常乖巧地坐在鋼琴椅上彈奏，而鋼琴老師則在旁指導。他一雙眼睛聚精會神地看望着黑白鍵與手指彈奏位，認真模樣好像一位學生。從陌生到完整彈奏一首歌，他絕對下了很大的苦功，據他在接受訪問時表示：「從來沒有接觸過鋼琴，我每天8小時這樣練。」而太太劉嘉玲亦表示：「每天聽到他的鋼琴聲。」令不少網友相當佩服他，激讚夠敬業。

梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習。（影片截圖）

另外，從另一片段可見，梁朝偉在正式拍攝前在片場不斷練習，一開始是非常順利，沒想到之後彈奏出錯，他顯得緊張用微笑遮掩，到後來吐舌頭，罕有的可愛模樣，融化不少粉絲的心。

認真彈奏。（影片截圖）

彈奏出錯可愛吐舌頭。（影片截圖）

《風再起時》圍繞在香港70年代發生的故事，香港廉政公署成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的篇章。而曾因不受賄而飽受壓迫的警察磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）， 想要改變現狀，而攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，磊樂太太蔡真（杜鵑飾），因幫其上位而受黑社會遷怒，一直跟隨他們的肥仔B（周文健飾）及嚴洪（譚耀文飾）等人，亦幾近翻臉。歷史交替，廉政公署全球通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代謝幕。風再起時，香港已不同往昔。

有型彈鋼琴。（影片截圖）

電影由美亞娛樂發行、大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品，金像編劇翁子光導演，將於2月17日全港正式上映，並於2月10日起搶先揭幕上映優先場。

《風再起時》圍繞在香港70年代發生的故事。（《風再起時》微博圖片）