新四十二章｜鄺潔楹爆炸頭扮醜一樣得　重溫7個印象最深刻形象

無綫劇集《新四十二章》中有不少奇人異士，由古代轉生到現代的眾人都有個人特長，其中蘇子瑜（鄺潔楹飾）為美女雙兒的轉世，兼身懷點穴功夫。



鄺潔楹（Judy）在《新四十二章》的造型相當搞笑。（《新四十二章》截圖）

鄺潔楹（Judy）接受《香港01》訪問時，直言原先設定需要她用真頭髮電「爆炸頭」，可是由於拍攝期較長，拍攝的時候要補電，所以最後才決定用假髮駁真髮的方法。一直都以甜美形象示人，她會不會擔心破壞了「仙氣女神」的形象？她回答：「今次大家造型都好特別，如果我唔係有呢個爆炸頭都突出唔到，所以我要多謝監製同埋梳化服裝。」

「爆炸頭」相當突出。（《新四十二章》截圖）

她又續說，其實沒有擔心過會離「仙氣女神」的形象愈來愈遠。她直說：「以前睇我綜藝節目都知我唔係行斯文路線。唯一擔心係個比例冇咁好睇，因為我本身已經比較細粒，比例唔係好優越。呢個造型頭大身細，仲好似細粒咗，不過套劇係喜劇，都make sense嘅，搞笑啲反而仲好。」

鄺潔楹（Judy）主持過多次《3日2夜》深受歡迎。（《3日2夜》截圖）

鄺潔楹樣靚身材正。（IG@judy.kwong）

她又表示，開拍的時候劇組覺得她還需要加添多些「喜感」。她說：「拍嘅時候都驚太誇，但係出到嚟好多人都話好鍾意。過去幾年可能大部人都嗌我喺《愛回家》個名Venus，但係好開心最近呢兩個禮拜，我去餐廳大家都嗌我Zoie或者爆炸頭，都幾入屋。」

鄺潔楹（Judy）在《新四十二章》的造型相當搞笑。（《新四十二章》截圖）

劇集播出後，有不少粉絲都表示Judy造型另類，兼有新鮮感，但也有網民直言戴爆炸頭、穿着五顏六色是浪費了她的天生麗質。自2016年入行以來，鄺潔楹就因身嬌滴滴的身形而受到關注，其後她成為無綫娛樂台主播後，更順利入屋成為「女神」之列。

呢幕好笑。（《新四十二章》截圖）

2017年她為王牌旅遊節目《3日2夜》擔任主持，播出時因在溫泉中浸浴、在溫泉中跳舞一幕而迷倒萬千少男，更獲封為「仙氣女神」。至今入行6年多，除了主持過多個旅遊節目，也參演了不少劇集。她在處境劇《愛·回家之開心速遞》和節目《學是學非》之中的演出也廣受好評。

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