《無限超越班》吳鎮宇被年輕藝人純真感動　慨嘆多想留在那個時間

內地演技真人騷《無限超越班》，顧名思義，由一班年輕藝人大鬥演技，不過由於嘉賓導師相當猛料，包括有佘詩曼、吳鎮宇、惠英紅等，所以觀眾往往更有興趣看他們參與演出，及分享在演藝圈的經歷，近日播出新一集，吳鎮宇被年輕藝人的純真感動，更有感而發「老戲骨的臉會轉彎的」。

吳鎮宇、佘詩曼和惠英紅均是節目導師。（影片截圖）

近日節目播出，劉耀文和榮梓杉兩位只得17歲的年輕藝人，在天台上傾心事，劉耀文說道現時遺憾，因為忙於工作，沒有看到親弟弟的成長，劉耀文真情流露，讓佘詩曼、吳鎮宇及惠英紅也甚為感動。吳鎮宇更有感而發，「那個年齡就是純粹的，我多想留在那個時間多一點，因為社會跟很多壓力，把我拉去很多表情的一個，好像去演，很多老戲骨，那些臉都會轉彎的，何必呢？就每一個年齡，做回該做的事吧。」阿佘和小紅姐也在演藝圈多年，對於鎮宇的感嘆，均有深切的體會，不約而同點頭認同。

吳鎮宇被年輕藝人純真感動，仲好心痛。（影片截圖）

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