劉美娟張崇德墓園悼念夭折大仔　盡心盡力照顧失語症子女終康復

劉美娟與張崇德結婚21年以來，恩愛如昔，兩人曾經歷長子張天藍夭折的低潮，日前劉美娟與張崇德到墓園拜祭兒子，並寫道：「時間過得真快，18年前發生的事，好像昨天發生，但是不要太傷感，它日終會在天國重聚。」不知不覺，兩人的長子已經逝世18年，但劉美娟與老公張崇德始終放不下兒子，字裡行間都盡顯對兒子的思念。相中所見，兩人在兒子的墓前，雖然二人都戴了口罩，但仍可看出他們神情哀傷。



劉美娟與張崇德發文悼念大仔。（IG@dr_peter_cheung）

雖然二人都戴了口罩，但仍可看出他們神情哀傷。（IG截圖）

劉美娟與張崇德當年因出席「藝人之家」聚會而漸生情愫，拍拖11個月就結婚。婚後4年，劉美娟誕下大仔張天藍，但兒子出生後不足26小時夭折。二人事後向醫委會展開訴訟，追究責任，但相關投訴因未能提供醫院的醫療紀錄作證據而不受理，為取回公道，他們不惜變賣物業，向醫院提出民事索償，終於透過法律途徑取回醫院紀錄，提交投訴，但投訴受理後又因醫委會的審訊成員不足，斷斷續續地舉行，結果這場官司打了足足9年，最後有關醫生被判專業失德，停牌兩年，而他們亦總算為亡子天藍討回公道。張崇德曾在接受訪問時表示：「過程中有唔少冷言冷語，話我哋為咗錢，最終我哋除咗要花律師費，冇收過任何錢！其實我哋嘅出發點係為咗討回公道，得到事件嘅真相。經歷冇動搖過我哋兩夫妻嘅信仰，反而係更鞏固，亦令我哋一步一步走出低谷，堅持到而家。」

兩公婆攜手走過低潮。（IG@eugina_lau）

經歷喪子之痛後，張崇德夫婦沒有放棄，劉美娟分別在2007年及2008年再誕下一子一女，但可惜子女先後患有罕見選擇性「失語症」，他們在學校時雙手變得僵硬、面紅，不敢說話。劉美娟與張崇德帶仔女去見心理醫生，發現女兒只是到學校門口時才不說話，但其實相當有語言天份，幸好她在轉校後已經康復，而兒子病情卻較為嚴重，被診斷為高智力但不懂表達、與別人溝通，所以經常被人欺負。為了一對仔女，劉美娟夫婦花盡心思，盡心盡力照顧他們，所幸他們的努力沒有白費，仔女已經康復，早前劉美娟曾曬出全家福，囝囝似足爸爸，囡囡就遺傳了媽媽的優良基因，眼大大，笑容甜美，一家四口幸福美滿！

幸福美滿！（IG@eugina_lau）